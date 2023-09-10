Костянтин Меладзе записав пісню з ексВіаГрою - Віра Брежнєва відреагувала

Музичний продюсер і композитор Костянтин Меладзе не висловлював публічно свою позицію щодо війни в Україні. Подейкують, що це могло бути однією з причин, за якими Віра Брежнєва, яка відкрито підтримує свою країну, вирішила розлучитися з ним.
Пара чутки про розставання ніяк не коментує, але вихід нової романтичної пісні, яку Меладзе записав з однією зі своїх підопічних з дівочого гурту ВІА Гра Софією Тарасовою, викликала нову хвилю пліток.
Трек вже з'явився на офіційному каналі композитора в YouTube, а також на музичних майданчиках країни-окупанта, що викликало в аудиторії обурення. Не сподобався шанувальникам Меладзе і вибір партнерки по дуету: киянка Софія Тарасова 24 лютого розпливчасто висловилася про ворожнечу "братніх культур", і з тих пір перестала коментувати російську агресію. З країни-агресора, куди Тарасова переїхала ще до війни, вона вибралася, і зараз осіла в Німеччині.
Варто відзначити, що Віра Брежнєва з ентузіазмом відреагувала на те, що її чоловік зображує любов на екрані з молодшою "віагрою". На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала анонс композиції із закликом слухати "приголомшливу пісню".
Раніше стало відомо що Віра Брежнєва та її чоловік, композитор і продюсер Костянтин Меладзе, продають права на свої пісні, написані російською мовою. "Розпродаж" стосується також і хітів дівочого гурту ВІА Гра.
Також Міша Романова, ексучасниця гурту ВІА Гра, розповіла про гучну сварку з Вірою Брежнєвою. Конфлікт стався, коли співачка вже покинула колектив заради сольної кар'єри.
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