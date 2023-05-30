Концерти путіністки Ольги Бузової скасують в Ізраїлі

Російська співачка-путіністка Ольга Бузова підтримує війну в Україні і з 2017 року внесена до бази "Миротворця". У жовтні 2022 року артистка потрапила до списку санкцій РНБО.
Тепер Бузову не бажають бачити і в Ізраїлі. У шанувальниці геноциду українців був запланований міні-тур на 4 концерти на Землі Обітованій, але українські активісти постаралися, щоб не пустити співунку на сцену Хайфи і Беер-Шеви, а це два концерти з чотирьох.
На даний момент квитки продаються тільки на концерти в Тель-Авіві, проте не виключено, що і їх уже скоро скасують. Українська діаспора сприяє тому, щоб не допустити путіністку на ізраїльські сцени.
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До слова, це не перша "атака" українських активістів на Ольгу Бузову. Під час її поїздки до Швейцарії співачці пропонували поспілкуватися про війну в Україні, показати відео вбитих мирних жителів і з'ясувати, чи за це вона підспівує пропагандистам і керівникам країни-агресора. Перелякана путіністка просто втекла від відповіді.
Раніше стало відомо, що лояльна до країни-агресора українська співачка Maruv планує повернутися в Україну після війни - вона з чоловіком і дитиною розробила "безпечний план".
Також російський комік Максим Галкін, який визнаний в рф іноагентом через антивоєнну позицію, вперше розповів, як приймав рішення покинути країну-агресора, і коли виїжджав.
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