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Концерти путіністки Ольги Бузової скасують в Ізраїлі

Анна Підгорна
30 травня 2023, 13:22 оновлено 30 травня, 13:22
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Цивілізований світ не бажає бачити артистів з країни-окупанта, які підтримують війну, і Бузова - не виняток.
Ольга Бузова
Ольгу Бузову "скасовують" в Ізраїлі / колаж: Главред, фото: instagram.com/buzova86

Російська співачка-путіністка Ольга Бузова підтримує війну в Україні і з 2017 року внесена до бази "Миротворця". У жовтні 2022 року артистка потрапила до списку санкцій РНБО.

Тепер Бузову не бажають бачити і в Ізраїлі. У шанувальниці геноциду українців був запланований міні-тур на 4 концерти на Землі Обітованій, але українські активісти постаралися, щоб не пустити співунку на сцену Хайфи і Беер-Шеви, а це два концерти з чотирьох.

На даний момент квитки продаються тільки на концерти в Тель-Авіві, проте не виключено, що і їх уже скоро скасують. Українська діаспора сприяє тому, щоб не допустити путіністку на ізраїльські сцени.

відео дня

До слова, це не перша "атака" українських активістів на Ольгу Бузову. Під час її поїздки до Швейцарії співачці пропонували поспілкуватися про війну в Україні, показати відео вбитих мирних жителів і з'ясувати, чи за це вона підспівує пропагандистам і керівникам країни-агресора. Перелякана путіністка просто втекла від відповіді.

Афіша концертів Бузової
Ольгу Бузову "скасовують" в Ізраїлі / biletru.co.il

Раніше стало відомо, що лояльна до країни-агресора українська співачка Maruv планує повернутися в Україну після війни - вона з чоловіком і дитиною розробила "безпечний план".

Також російський комік Максим Галкін, який визнаний в рф іноагентом через антивоєнну позицію, вперше розповів, як приймав рішення покинути країну-агресора, і коли виїжджав.

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