Концерти путіністки Ольги Бузової скасують в Ізраїлі

Цивілізований світ не бажає бачити артистів з країни-окупанта, які підтримують війну, і Бузова - не виняток.

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Ольгу Бузову "скасовують" в Ізраїлі / колаж: Главред, фото: instagram.com/buzova86

Російська співачка-путіністка Ольга Бузова підтримує війну в Україні і з 2017 року внесена до бази "Миротворця". У жовтні 2022 року артистка потрапила до списку санкцій РНБО.

Тепер Бузову не бажають бачити і в Ізраїлі. У шанувальниці геноциду українців був запланований міні-тур на 4 концерти на Землі Обітованій, але українські активісти постаралися, щоб не пустити співунку на сцену Хайфи і Беер-Шеви, а це два концерти з чотирьох.

На даний момент квитки продаються тільки на концерти в Тель-Авіві, проте не виключено, що і їх уже скоро скасують. Українська діаспора сприяє тому, щоб не допустити путіністку на ізраїльські сцени.

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До слова, це не перша "атака" українських активістів на Ольгу Бузову. Під час її поїздки до Швейцарії співачці пропонували поспілкуватися про війну в Україні, показати відео вбитих мирних жителів і з'ясувати, чи за це вона підспівує пропагандистам і керівникам країни-агресора. Перелякана путіністка просто втекла від відповіді.

Ольгу Бузову "скасовують" в Ізраїлі / biletru.co.il

Раніше стало відомо, що лояльна до країни-агресора українська співачка Maruv планує повернутися в Україну після війни - вона з чоловіком і дитиною розробила "безпечний план".

Також російський комік Максим Галкін, який визнаний в рф іноагентом через антивоєнну позицію, вперше розповів, як приймав рішення покинути країну-агресора, і коли виїжджав.

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