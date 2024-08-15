"Як швидко ти ростеш": Лілія Ребрик захопила кадрами молодшої доньки на честь свята

Українська ведуча та популярна акторка Лілія Ребрик захопила фанатів кадрами з маленькою донькою Аделею.
Лілія влаштувала для доньки свято, як робить це щомісяця, і замовила тортик. На своїй сторінці в соцмережах ведуча показала кадри зі своїми дітьми з приводу сімейного свята.
"П'ять місяців! Як швидко ти ростеш, крихітко! Яка ти розумничка! Спасибі, що робиш нас ще щасливішими! Ти - наш антистрес", - написала Ребрик.
Хто така Лілія Ребрик?
Лілія Ребрик - українська телеведуча та актриса. Заміжня за танцюристом і хореографом Андрієм Диким (у шлюбі з 2011 року). Пара познайомилася на шоу "Танці з зірками". У сім'ї Ребрик і Дикого зростає троє їхніх спільних доньок - Діана (2012), Поліна (2018) і Аделіна (2024).
Останні новини шоу-бізнесу
Зазначимо, комік Віктор Рожевий, який відомий за участю в шоу "Ліга Сміху", розповів, що йому вставили титанову пластину в череп. Нагадаємо, раніше комік отримав важке поранення на фронті .
А також Віра Брежнєва розлютила шанувальників своїми піснями російською мовою. Виконавиця поділилася на своїй сторінці в Instagram фрагментом з останнього виступу і нарвалася на критику через мову країни-окупанта.
Вас може зацікавити:
- Наталя Могилевська вперше показала свого чоловіка і залишила послання
- "Перевзулася": Ані Лорак показалася в жовто-блакитному вбранні та засвітила обручку
- Звернувся до ЗСУ: втікач Олег Винник вийшов на зв'язок і заявив про своє повернення - що з ним
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред