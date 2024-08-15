"Як швидко ти ростеш": Лілія Ребрик захопила кадрами молодшої доньки на честь свята

Молодшій доньці Лілії Ребрик уже виповнилося п'ять місяців.

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Лілія Ребрик показала молодшу доньку / колаж: Главред, фото: instagram.com/liliia.rebrik/

Українська ведуча та популярна акторка Лілія Ребрик захопила фанатів кадрами з маленькою донькою Аделею.

Лілія влаштувала для доньки свято, як робить це щомісяця, і замовила тортик. На своїй сторінці в соцмережах ведуча показала кадри зі своїми дітьми з приводу сімейного свята.

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"П'ять місяців! Як швидко ти ростеш, крихітко! Яка ти розумничка! Спасибі, що робиш нас ще щасливішими! Ти - наш антистрес", - написала Ребрик.

Лілія Ребрик / інфографіка: Главред

Хто така Лілія Ребрик? Лілія Ребрик - українська телеведуча та актриса. Заміжня за танцюристом і хореографом Андрієм Диким (у шлюбі з 2011 року). Пара познайомилася на шоу "Танці з зірками". У сім'ї Ребрик і Дикого зростає троє їхніх спільних доньок - Діана (2012), Поліна (2018) і Аделіна (2024).

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