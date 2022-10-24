Jerry Heil написала пісню у прямому ефірі Сніданку з 1+1 з укриття та розповіла, про своє кохання

Jerry Heil на Сніданку з 1+1 / Прес-служба

Улюблена програма українських телеглядачів Сніданок з 1+1 в ефірі телеканалу ТЕТ у будні з 7:00 до 10:00 та у вихідні – з 8:00 до 10:00 продовжує розповідати українцям про оперативні новини в країні та долучати спеціалістів різних галузей.

Днями ексклюзивно до "Сніданок. Вихідний" завітала українська співачка Jerry Heil. Виконавиця наразі перебуває на навчанні у США і повернулась до України після пів року відсутності. Говорить, що приїзд додому подарував стан спокою.

"Було відчуття, що я нарешті повернулась у реальність. Бо весь час, поки мене не було, я перебувала наче уві сні. Все було якимось нереальним та пластмасовим. І тут я повертаюсь – і ніби прокинулась. Я твердо стою на землі, попри повітряну тривогу, у мене відбулось певне злиття з навколишнім середовищем і дуже спокійно стало на душі", - зазначила Jerry Heil.

Jerry Heil на Сніданку з 1+1 / Прес-служба

Співачка повернулась додому на своє 27-річчя і поділилась, що на честь її приїзду вдома зібралась уся родина. Ексклюзивно Jerry Heil розповіла, що родичі, вітаючи, бажали знайти співачці свою другу половинку. Ведуча "Сніданок. Вихідний" Валентина Хамайко підкреслила, що на все свій час. А от щодо того, де співачка хоче зустріти своє щастя за кордоном або в Україні, вона розповіла: "Якщо чесно, то хочеться тут...".

Окрім Дня народження, співачка повернулась в Україну і для того, аби дати тут концерт, де на сцену вперше вийде дуетом разом із мамою - Людмилою Шемаєвою. Сама Jerry Heil зізналась, що у майбутньому планує створити ще композиції для мами та вже активно над цим працює. Також співачка поділилась деталями свого навчання у Бостоні та розповіла, чому відправилась здобувати освіту за океан.

Jerry Heil на Сніданку з 1+1 / Прес-служба

"Я пішла туди навчатись, бо у нас немає спеціальності film scoring - написання музики до кінофільмів. Це була давня мрія впродовж усього мого життя. Пам’ятаю, що коли обирала собі спеціальність, то думала, що я хочу: співати або бути композитором. І в результаті обрала навчання на хорового диригента. А сюди я пішла конкретно туди, чим горю", - зазначила співачка.

Справжнім сюрпризом для глядачів стала музична імпровізація від виконавиці, яка створила куплет нової пісні, беручи за основу рандомні слова від ведучих "Сніданок. Вихідний" Валентини Хамайко, Олександра Попова та Ігоря Циганика. Окрім того, прямий ефір програми відбувся з укриття, де ведучі та гості перебували через повітряну тривогу.

Нагадуємо, щодня на глядачів Сніданку з 1+1 очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.