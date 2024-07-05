Ірина Білик видала секрет свого молодшого сина і поділилася рідкісним фото

Українська співачка Ірина Білик поділилася зворушливими спогадами зі свого дитинства, а також показала рідкісне фото свого сина Табриза.
На своїй сторінці в Instagram, співачка розкрила маленький секрет свого хлопчика.
"Пам'ятаєте своє перше кохання в дитинстві? Я вперше закохалася в сусідського хлопчика на ім'я Саша, коли мені було всього шість років! А у вас були такі дитячі захоплення? До речі, Табріз мені зізнався, що закоханий у дівчинку", - повідомила 54-річна артистка.
Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішність хлопчика та наробили безліч компліментів співачці.
Хто така Ірина Білик?
Ірина Білик - українська співачка, композиторка та поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Ми будемо разом", "Горобина червона", "Любов. Яд" тощо.
Зазначимо, що молодшого сина Табріза для Ірини Білик та її колишнього чоловіка, російського художника і фотографа Аслана Ахмадова, виносила сурогатна мати. Пара розлучилася 2021-го року.
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Нагадаємо, раніше під час нещодавнього інтерв'ю співачки Ірини Білик для "Нашого радіо", у неї запитали, з ким інтимне життя в неї було кращим - з Дмитром Коляденком чи з Дмитром Дікусаром. Ірина не стала скромничати і відповіла абсолютно відверто - обидва чоловіки в ліжку були для неї вищими від усяких похвал, і близькість із ними навіює на неї приємні спогади.
Раніше Білик зізналася, що вирішила прийняти каблучку і залицяння чоловіка, але почала пара з малого - з побачень. Співачка також розповіла, що нового нареченого звати Микола, він родом із Тернополя. Там у рішучого залицяльника власна перукарня.
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