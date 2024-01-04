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Колишня дружина соліста Quest Pistols і уродженка Маріуполя цинічно оспівала Росію

Дмитро Відоменко
4 січня 2024, 13:27
Колишня дружина соліста Quest Pistols Антона Савлепова, російська актриса Ірина Горбачова, вперше назвала причину їхнього розлучення.
Савлепов, Горбачова
Антон Савлепов та Ірина Горбачова розлучилися якраз через війну, яку Путін розв'язав проти РФ / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Колишня дружина соліста групи Quest Pistols Антона Савлепова, російська актриса Ірина Горбачова вперше публічно заговорила в інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ про причину розпаду їхнього шлюбу.

Найприкріше в її оповіданні, що Горбачова, яка народилася і кілька років прожила в Маріуполі (жорстоко знищеному російськими окупантами) тепер публічно зізнається в любові до країни-агресора Росії.

Тепер Горбачова публічно ниє - мовляв, коли почалося повномасштабне вторгнення, майже всі її друзі від неї відвернулися, а також розпався її шлюб з Савлеповим.

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"Коли у мене зараз стався і розлучення з моїм другим чоловіком, і з початку СВО [так в Росії Кремль наказав публічно називати війну проти України ‒ Главред]. Коли ти вибираєш жити в своїй країні, тому що ти її любиш, а не тому, що так треба. Або хтось там щось, страшно піти. Ніфіга. Я не хочу відмовлятися, що я не частина своєї країни, я не частина своєї держави. Я частина своєї країни, я частина своєї держави. Я є частиною будь-якого процесу, який відбувається в моїй країні. Я вибираю бути тут, тут жити. І це, звичайно, по мені вдарило, тому що 95% моїх друзів від мене відвернулися", – поскаржилася артистка.

Нагадаємо, раніше Антон Савлепов, Костянтин Боровський і Микита Горюк оголосили про возз'єднання першого складу популярної в 2000-ті української поп-групи Quest Pistols.

Музиканти анонсували спільний благодійний концерт-тур Європою з метою допомогти Україні та українцям, які постраждали від військової агресії рф. Всього заплановано 6 концертів у 6 європейських містах.

Згодом АНТОН Савлепов повідомив, що його брат, Сергій Строєв, давно в полоні в окупантів.

"Я родом з Харківської області. З початком повномасштабного російського вторгнення моя мала батьківщина була швидко і надовго окупована. Українці регулярно виходили на мітинги опору. І саме за тверду громадянську позицію окупанти переслідували їх, викрадали, тримали по підвалах і катували. Деякі поверталися морально і фізично покаліченими, а про інших досі нічого не відомо. Я особисто знаю, як важко знайти хоча б якусь інформацію про полонених цивільних. Їх майже не обмінюють, вони рідко потрапляють в списки і за документами вони фактично не в полоні. Наші родичі, громадяни і патріоти просто пропали безвісти", – сказав артист.

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новини шоу бізнесу війна Росії та України Ірина Горбачова
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