Колишня дружина соліста Quest Pistols і уродженка Маріуполя цинічно оспівала Росію

Колишня дружина соліста Quest Pistols Антона Савлепова, російська актриса Ірина Горбачова, вперше назвала причину їхнього розлучення.

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Антон Савлепов та Ірина Горбачова розлучилися якраз через війну, яку Путін розв'язав проти РФ / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Колишня дружина соліста групи Quest Pistols Антона Савлепова, російська актриса Ірина Горбачова вперше публічно заговорила в інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ про причину розпаду їхнього шлюбу.

Найприкріше в її оповіданні, що Горбачова, яка народилася і кілька років прожила в Маріуполі (жорстоко знищеному російськими окупантами) тепер публічно зізнається в любові до країни-агресора Росії.

Тепер Горбачова публічно ниє - мовляв, коли почалося повномасштабне вторгнення, майже всі її друзі від неї відвернулися, а також розпався її шлюб з Савлеповим.

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"Коли у мене зараз стався і розлучення з моїм другим чоловіком, і з початку СВО [так в Росії Кремль наказав публічно називати війну проти України ‒ Главред]. Коли ти вибираєш жити в своїй країні, тому що ти її любиш, а не тому, що так треба. Або хтось там щось, страшно піти. Ніфіга. Я не хочу відмовлятися, що я не частина своєї країни, я не частина своєї держави. Я частина своєї країни, я частина своєї держави. Я є частиною будь-якого процесу, який відбувається в моїй країні. Я вибираю бути тут, тут жити. І це, звичайно, по мені вдарило, тому що 95% моїх друзів від мене відвернулися", – поскаржилася артистка.

Нагадаємо, раніше Антон Савлепов, Костянтин Боровський і Микита Горюк оголосили про возз'єднання першого складу популярної в 2000-ті української поп-групи Quest Pistols.

Музиканти анонсували спільний благодійний концерт-тур Європою з метою допомогти Україні та українцям, які постраждали від військової агресії рф. Всього заплановано 6 концертів у 6 європейських містах.

Згодом АНТОН Савлепов повідомив, що його брат, Сергій Строєв, давно в полоні в окупантів.

"Я родом з Харківської області. З початком повномасштабного російського вторгнення моя мала батьківщина була швидко і надовго окупована. Українці регулярно виходили на мітинги опору. І саме за тверду громадянську позицію окупанти переслідували їх, викрадали, тримали по підвалах і катували. Деякі поверталися морально і фізично покаліченими, а про інших досі нічого не відомо. Я особисто знаю, як важко знайти хоча б якусь інформацію про полонених цивільних. Їх майже не обмінюють, вони рідко потрапляють в списки і за документами вони фактично не в полоні. Наші родичі, громадяни і патріоти просто пропали безвісти", – сказав артист.

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