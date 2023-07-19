Рік без Руслани Писанки: чоловік ведучої поділився спогадами про дружину

Ігор Ісаков в інтервʼю для "ЖВЛ представляє" розповів, як вчиться жити без Русі.

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Ігор Ісаков у "ЖВЛ представляє" поділився спогадами про Руслану Писанку / Прес-служба

Щодня з 7:00 до 09:30 на телеканалі 1+1 Україна глядачів головного ранкового шоу країни Сніданок з 1+1 очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України.

Рік тому не стало легендарної української акторки, ведучої програми "Твій день" на 1+1 Руслани Писанки. Життя улюбленої ведучої та акторки мільйонів українців забрала онкологія. Чоловік телеведучої Ігор Ісаков у рубриці "ЖВЛ представляє", яку веде Тімур Мірошніченко щодня о 9:10 в ефірі Сніданку з 1+1, поділився спогадами про кохану дружину та розповів, як для нього пройшов перший рік без неї.

Руслана Писанка дуже любила готувати, і однією з її коронних страв був борщ. Тому в перші роковини Ігор Ісаков вирішив, що пригощатиме друзів саме цією стравою за фірмовим рецептом дружини.

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"Найкращий на смак, який я колись куштував взагалі. Коли вона готувала борщ, це була завжди міні вистава", - сказав чоловік Руслани Писанки в інтерв'ю для рубрики "ЖВЛ представляє".

Ігор Ісаков у "ЖВЛ представляє" поділився спогадами про Руслану Писанку / Прес-служба

Чоловік добре памʼятає дзвінок дружини, коли вона сказала про хворобу і вони вірили, що все здолають.

"Лікарі сказали, що все операбельно, все зробимо. Я настільки повірив її словам, навіть, коли читав її діагноз - це вже було палеативне лікування, - поділився спогадами Ігор Ісаков. - Мріяв, що десь є якийсь лист, де Руся щось мені написала. На жаль, взагалі нічого подібного. Бо Руся була оптимістом, і навіть якихось думок про те, що буде щось недобре, не виникало".

Ігор Ісаков у "ЖВЛ представляє" поділився спогадами про Руслану Писанку / Прес-служба

Ігор розповів, останнім часом дружина все рідше йому сниться, але досі він подумки радиться з нею. Особливо, коли довелося відбудовувати зруйновану вогнем частину їхнього дому: "Після обстрілів були значні коливання електроенергії і сталася пожежа. Вигоріла наша гончарна майстерня. Весь час ставлю собі таке питання: "Сподобалась би Русі ця частина, яка зараз з'явилася в нашому будинку?" І трохи навіть собою пишаюся. Думаю, що сподобалось би це місце навіть більше, ніж те, що було раніше".

Ігор Ісаков у "ЖВЛ представляє" поділився спогадами про Руслану Писанку / Прес-служба

Після смерті коханої Ігор Ісаков намагається відпускати її зі своїх думок, але зізнається, поки що це не вдається.

"Впевнений, що точно вона не хотіла б, щоб ридали. Так, я продовжую жити, але рецепту, як це все відпустити і знову почати якось повноцінно жити, його немає. Мабуть, потрібен час ", - зазначив чоловік Руслани Писанки.

Ігор Ісаков у "ЖВЛ представляє" поділився спогадами про Руслану Писанку / Прес-служба

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