Гітарист Go_A ледь не загинув від нічної атаки окупанта по Ржищіву

Країна-агресор продовжує свій ракетний терор мирного населення України; цього разу улюбленці Євробачення мало не втратили свого музиканта.

Іван Григоряк з родиною перебував недалеко від місця "прильоту" під час ракетної атаки Ржищіва / instagram.com/go_a_band

Український електрофолк гурт Go_A, який представляла Україну на Євробаченні-2021, повідомив, що один з членів їхньої команди перебував у Ржищіві, Київська область, під час російської атаки ударними дронами-камікадзе в ніч на 22 березня.

Більш того - він з сім'єю знаходився недалеко від гуртожитків, які частково зруйновані через "Шахедів" країни-окупанта. Йдеться про Івана Григоряка - гітариста Go_A.

На офіційній сторінці гурту в Instagram з'явилося повідомлення про стан здоров'я музиканта, а також були опубліковані фотографії понівечених будівель гуртожитків і Ржищівського професійного ліцею, в якому Григоряк колись працював.

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"Сьогодні вночі росія знову атакувала нас дронами. Вночі було зруйновано будівлю Ржищівського ліцею -місце, в якому наш Іван Григоряк працював декілька років. В момент вибуху вони з сім’єю були неподалік. На щастя родина не постраждала і зараз в безпеці і Іван не постраждав", - повідомляють Go_A.

Атака "Шахедами" по Ржищіву 22 березня / instagram.com/go_a_band

РФ атакувала Україну дронами вночі 22 березня

У ніч на 22 березня російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва типу Shahed. Ворожі "Шахеди" зафіксували у низці регіонів України.

Під час нічної атаки росіян отримав пошкодження один з об'єктів інфраструктури в Житомирській області.

За даними Генштабу ЗСУ, війська РФ вночі завдали масованого авіаційного удару з використанням БПЛА "Шахед-136". За попередніми даними, ворог запустив 21 дрон, 16 з яких були знищені українськими силами ППО.

"Прильоти" зафіксовано також у місті Ржищів, Киїйвської області. В результаті атаки 4 людини загинули, в тому числі водій швидкої, який приїхав на виклик.

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