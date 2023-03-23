Військовий експерт пояснив, як ЗСУ зможе знищити Кримський міст

Військовий експерт Роман Світан назвав умови, що дозволяють ЗСУ вдарити по Кримському мосту, а також перерахував типи ракет, які для цього потрібні.

Роман Світан і Кримський міст / t.me/kazansky

Для знищення Кримського мосту має вистачити навіть для тих ракет, які вже є на озброєнні ЗСУ. Про це в ефірі "24 каналу" заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

Як говорить експерт, побудований недавно Кримський міст не здатний витримати ракетну атаку - на відміну від мостів, побудованих за часів СРСР. Світан стверджує, що його слова підтверджує випадок Антонівського мосту в Херсоні. Той не змогли знищити сотні ракет, які були випущені бійцями ЗСУ з американських ракетних установок HIMARS.

"Туди випустили близько 100 "хаймарсів", проперфорували дорожнє покриття, але він залишився стояти, хоча по ньому і не можна було пересуватися. Він впав тільки тоді, коли його підірвали росіяни під час відступу", – вважає експерт.

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А ось Кримський міст, стверджує Світан, зроблений з матеріалів набагато гіршої якості, ніж Антоновський ‒ та ще й до того ж побудований в районі сейсмічної активності.

Експерт стверджує, що для знищення Кримського моста досить і тих ракет, які вже є в розпорядженні ЗСУ – Harpoon і "Нептун" (з дальністю ураження близько 300 км). Особливо сильно спроститься ситуація, коли ВСУ узбережжі Азовського моря, звідти до Кримського моста по прямій приблизно 150 кілометрів.

"Навіть якщо половину ракет зіб'є російське ППО, а половина долетить – міст буде знищений", – зазначив Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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Військовий експерт Роман Світан вважає, що Кримський міст повинен бути знищений. На його думку, питання розтрощення естакади залежить від кількості та якості боєприпасів, які для цього будуть застосовані.

Зокрема, міст може бути зруйнований як ракетами ATACMS, так і Storm Shadow.

Капітан 1-го рангу запасу, колишній заступник начальника штабу ВМСУ Андрій Риженко вважає, що Кримський міст є дуже великим об'єктом, а для його розтрощення потрібно розробити цілий план. Риженко зазначив, що міст побудований в такій зоні, що є серйозні сумніви щодо безпеки його використання навіть в якості цивільного об'єкта.

Як вважає колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, знищення Кримського мосту навряд чи призведе до капітуляції агресора Росії. За словами Туки, для руйнування естакади ЗСУ знадобиться багато ракет.

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