УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Євробачення-2024: організатори оголосили про кардинальні зміни в правилах

Анна Підгорна
12 березня 2024, 02:40
Насамперед це торкнулося голосування та виступів "великої п'ятірки".
Євробачення-2024
Євробачення-2024 - нові правила / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

У травні шведське місто Мальме прийме у себе музичну подію року - Євробачення-2024. За два місяці до початку конкурсу організатори оголосили про оновлені правила.

Про це повідомляє Суспільне. Раніше конкурсанти "великої п'ятірки" (Англія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія) і країни-господині Євробачення виступали наживо лише у фіналі. У 2024 році вони виступатимуть у півфіналах. Оскільки вони автоматично потрапляють у фінал, на сцену вони виходитимуть у проміжках між номерами країн-учасниць, яким за місце в гранд-фіналі доведеться поборотися.

Так, за результатами жеребкування, 7 травня, у першому півфіналі виступлять артисти з Великої Британії, Німеччини та країни-господині Євробачення-2024 Швеції. У другому півфіналі, 9 травня, свої номери представлять Франція, Іспанія та Італія.

відео дня

Крім того зміняться правила глядацького голосування. Лінії для голосування для єврофанів із країн-учасниць відкриються 11 травня перед тим, як на сцену вийде перший фіналіст (раніше голосування відкривали після того, як відгримлять усі виступи).

Що ж стосується шанувальників Євробачення з інших країн, то на те, щоб віддати голос за свого фаворита, у них буде ціла доба. Організатори конкурсу цього року вирішили відкрити лінії для голосування після другої генеральної репетиції, яка, як правило, відбувається у вечір перед гранд-фіналом.

Євробачення-2024

Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройде 7, 9 та 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів з 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні в 2023 році. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") та 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках.

Раніше дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на Національному відборі-2024 і поїде на Євробачення від України. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", яка викликала стільки суперечок у Мережі.

Також українська співачка і переможниця Євробачення-2016 Джамала, яка розкрила свою вагітність на Нацвідборі-2024, елегантно натякнула на стать третьої дитини.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
шоу-бізнес Євробачення новини шоу бізнесу Євробачення-2024
Реклама

Головне за день

США і Китай не дадуть Росії розвалитися: експерт сказав, у чому їхня зацікавленість

США і Китай не дадуть Росії розвалитися: експерт сказав, у чому їхня зацікавленість

04:40 Світ
США можуть виділити Україні майже півмільярда доларів на 2025 рік - Білий дім

США можуть виділити Україні майже півмільярда доларів на 2025 рік - Білий дім

02:30 Політика
"Буде багато Авдіївок у 2024 році": директор ЦРУ жорстко звернувся до США

"Буде багато Авдіївок у 2024 році": директор ЦРУ жорстко звернувся до США

23:54 Україна
Всі головні новини

Популярне

Хотів би віддати цю честь Росії : вперше в історії український фільм отримав Оскар 5772

"Хотів би віддати цю честь Росії": вперше в історії український фільм отримав Оскар

ЗСУ відкинули окупантів на сході: пішли вперед і захопили ворожі позиції 4316

ЗСУ відкинули окупантів на сході: пішли вперед і захопили ворожі позиції

Як Трамп хоче закінчити війну в Україні: Орбан розкрив деталі плану 3935

Як Трамп хоче закінчити війну в Україні: Орбан розкрив деталі плану

Імперію пора ліквідувати 2565

Імперію пора ліквідувати

Останні новини

04:40

США і Китай не дадуть Росії розвалитися: експерт сказав, у чому їхня зацікавленість

04:05

Як правильно садити картоплю: розкрито простий секрет неймовірного врожаюВідео

03:33

Навіть одноразовий: як заточити станок для гоління

03:15

Папа Римський Франциск поставив скандальну умову для приїзду до Києва

03:00

"Уже забув колишню": Михайло Діанов зізнався про розлучення з дружиною

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

02:40

Євробачення-2024: організатори оголосили про кардинальні зміни в правилах

02:30

США можуть виділити Україні майже півмільярда доларів на 2025 рік - Білий дім

02:19

Що носити навесні 2024: Андре Тан назвав наймодніші речі

01:34

Як виростити імбир із магазинного кореня: ароматний урожай гарантовано

Реклама
01:00

На серйозні стосунки вони не згодні: три найбільш волелюбні знаки

11 березня, понеділок
23:54

"Буде багато Авдіївок у 2024 році": директор ЦРУ жорстко звернувся до США

23:19

Навіщо носять червону нитку на руці: не усім відоме справжнє значення

22:43

ЗСУ ударили по кораблю росіян: на звʼязок не виходить російський генералВідео

22:24

Зеленський жорстко "проїхався" по Путіну після замаху в Одесі

22:03

"Це були підготовчі заходи": Буданов заінтригував заявою про "серйозну операцію в Криму"Відео

21:55

Китай може почати шантажувати США і збільшити допомогу РФ - Жданов

21:45

Скандал на Оскарі: з міжнародної телеверсії "вирізали" перемогу України

21:44

Зеленський дав обережну оцінку ситуації на фронті

21:33

"Не залишиться і сліду": як видалити липку наклейку із нового посуду

21:30

До чаю саме те: шикарний рецепт бабусиних хрустиків на горілці

Реклама
20:49

Україні загрожує "ізраїльський варіант" війни: Жданов оцінив ризики та наслідки

19:53

Місячний календар на 12 березня: які справи краще відкласти у цей день

19:39

Макрон відклав візит в Україну: ЗМІ дізналися головний мотив лідера Франції

19:32

Скажений вітер та дощ зі снігом: в Україні оголосили штормове попередження

19:26

Китай висунув ініціативу щодо ядерної зброї: у Лаврова зробили заяву

19:24

Папа завжди був проросійським лівакомПогляд

19:20

Коли РФ може масовано вдарити ракетами: експерт назвав небезпечні дати

19:17

"Інакше ця війна не закінчиться": за яких умов Україна зможе бити по РФ

18:52

Макрон несе нісенітницю, війська НАТО не приїдуть в Україну - Жданов

18:47

Світ фантазій кличе: топ-7 найкращих фільмів у жанрі фентезіВідео

18:46

Компанії, що внесли заставу за Пашинського, заборгували Міноборони 364 млн грн - експерт актуально

18:39

"Це зіграє на руку Путіну": Жданов сказав, коли НАТО може ввести війська в Україну

18:32

Війська РФ зібрали сили на лівобережжі Херсонщини: ЗСУ назвали "ціль" ворога

18:26

Оцет не потрібен: як очистити чайник від накипу за 5 хвилин

18:24

Як прибрати прищі на обличчі в домашніх умовах: дієві поради

18:11

Треба покласти монети на стіл: примети 12 березня, які принесуть вам гроші

17:50

У Словаччині запропонували повернути українців з обурливим поясненням

17:47

РФ виробляє майже втричі більше снарядів, ніж США та ЄС для України – CNN

17:46

Помилка, яку робить більшість: експерт назвав 5 засобів для миття, що псують підлогу

17:38

Протестувальники в Польщі зупиняють автобуси і тримають українців: відповідь України

Реклама
17:35

У Путіна злякалися НАТО в Україні та побачили "небезпечну лінію"

17:26

Путіністка Лоліта тепер співає за їжу в РФ: з'явилися деталі

17:01

"Нічого окрім сліз та болю": Могилевська відреагувала на "Оскар" для "20 днів у Маріуполі"

16:54

Весняна прем’єра: телеканал Бігуді покаже турецький серіал "Заборонений плід"

16:44

"Темпи хороші": Зеленський - про створення потужних укріплень на фронті

16:28

WSJ: Росія може вести війну в нинішніх масштабах ще 2-5 років

16:27

Про це знають одиниці: як знайти секретну гру в Інстаграм

16:18

Жодної капітуляції України: Столтенберг вказав Путіну жорстку умову перемовин

16:18

Скільки треба заробляти, щоб отримати бронь від мобілізації: відповідь нардепа

16:15

Генсек НАТО назвав велику помилку Путіна: "Україна ще ближче до членства, ніж раніше"

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти