Євробачення-2024: організатори оголосили про кардинальні зміни в правилах

Насамперед це торкнулося голосування та виступів "великої п'ятірки".

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Євробачення-2024 - нові правила / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

У травні шведське місто Мальме прийме у себе музичну подію року - Євробачення-2024. За два місяці до початку конкурсу організатори оголосили про оновлені правила.

Про це повідомляє Суспільне. Раніше конкурсанти "великої п'ятірки" (Англія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія) і країни-господині Євробачення виступали наживо лише у фіналі. У 2024 році вони виступатимуть у півфіналах. Оскільки вони автоматично потрапляють у фінал, на сцену вони виходитимуть у проміжках між номерами країн-учасниць, яким за місце в гранд-фіналі доведеться поборотися.

Так, за результатами жеребкування, 7 травня, у першому півфіналі виступлять артисти з Великої Британії, Німеччини та країни-господині Євробачення-2024 Швеції. У другому півфіналі, 9 травня, свої номери представлять Франція, Іспанія та Італія.

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Крім того зміняться правила глядацького голосування. Лінії для голосування для єврофанів із країн-учасниць відкриються 11 травня перед тим, як на сцену вийде перший фіналіст (раніше голосування відкривали після того, як відгримлять усі виступи).

Що ж стосується шанувальників Євробачення з інших країн, то на те, щоб віддати голос за свого фаворита, у них буде ціла доба. Організатори конкурсу цього року вирішили відкрити лінії для голосування після другої генеральної репетиції, яка, як правило, відбувається у вечір перед гранд-фіналом.

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройде 7, 9 та 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів з 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні в 2023 році. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") та 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках.

Раніше дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на Національному відборі-2024 і поїде на Євробачення від України. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", яка викликала стільки суперечок у Мережі.

Також українська співачка і переможниця Євробачення-2016 Джамала, яка розкрила свою вагітність на Нацвідборі-2024, елегантно натякнула на стать третьої дитини.

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