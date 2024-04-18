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Євробачення-2024: місце України в рейтингу букмекерів змінилося

Анна Підгорна
18 квітня 2024, 00:53
Для alyona alyona & Jerry Heil уже готують місце в гранд-фіналі Євробачення.
alyona alyona & Jerry Heil, Євробачення-2024
Євробачення хто переможе - прогноз букмекерів на Євробачення-2024 / колаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil, instagram.com/eurovision

Трохи менше трьох тижнів залишилося до початку конкурсу Євробачення, яке 2024 року відбудеться в Мальме, Швеція. Квитки на важливу музичну подію розлетілися, як гарячі пиріжки, а букмекери стали активніше оновлювати рейтинги потенційних переможців.

Так п'ятірка лідерів останні три тижні залишається незмінною: Швейцарії з її стабільними 24% пророкують перше місце, друге і третє зберегли за собою Хорватія та Італія відповідно.

Залишаються фаворитами також Нідерланди та Україна - четверте і п'яте місце відповідно. Розрив між ними мізерний - лише 1 відсоток.

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Також букмекери публікують рейтинги ймовірних переможців першого півфіналу Євробачення-2024, у якому виступлять конкурсанти від України - alyona alyona & Jerry Heil. Їм доведеться поборотися за перше місце з Baby Lasagna з Хорватії, який, імовірно, отримає найвищі бали.

У фінал Євробачення 2024 року пройдуть по 10 учасників із першого та другого півфіналів. Букмекери очікують побачити на сцені Мальме 11 травня конкурсантів із Хорватії, України, Фінляндії, Литви, Люксембургу, Кіпру, Сербії, Польщі, Португалії та Ірландії.

Євробачення-2024
Євробачення хто переможе - прогноз букмекерів на Євробачення-2024 / eurovisionworld.com
Євробачення-2024
Євробачення хто переможе - прогноз букмекерів на Євробачення-2024 / eurovisionworld.com

Євробачення-2024

Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройде 7, 9 та 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів з 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні в 2023 році. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") та 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках.

Україна на Євробаченні-2024 - подробиці:

Нагадаємо, дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на Національному відборі-2024 і поїде на Євробачення від України. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", яка викликала стільки суперечок у Мережі.

Також сопілкар із Kalush Orchestra, гурту-переможця Євробачення-2022, висловився щодо перемоги alyona alyona і Jerry Heil на конкурсі. Тимофій Музичук оцінив шанси дуету.

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