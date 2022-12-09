Євген Хмара розповів про перші повоєнні концерти в Києві та чому народжували дитину в Україні

"Глобально я вірю, що ми вже перемогли", - заявив піаніст у Сніданку з 1+1 на ТЕТ.

Євген Хмара розповів про особливості концертної діяльності під час війни, та чому його третя дитина з'явилася на світ в Україні / instagram.com/evgenykhmara

Улюблена програма українських телеглядачів Сніданок з 1+1 в ефірі телеканалу ТЕТ продовжує розповідати українцям про оперативні новини в країні та долучати спеціалістів різних галузей. У такий важливий для країни час проєкт залишається точкою опори кожного українця та відтепер виходить на одну годину довше: у будні з 7:00 до 11:00 та у вихідні – з 8:00 до 11:00.

Ексклюзивно до студії Сніданку з 1+1 на ТЕТ завітав піаніст-віртуоз Євген Хмара, який після десятків концертів для наших військових та захисників на передовій, вперше після повномасштабного вторгнення дає два концерти у столиці, які відбудуться 11 грудня. Окрім того, вони будуть у супроводі оркестру Збройних Сил України.

"Це буде понад 40 музикантів, одягнених у військову форму. Одразу скажу, що вони грають на рівні з Лондонським симфонічним оркестром. Українці дуже круті", - підкреслив Хмара.

Наразі музикант дає багато концертів за кордоном, називаючи свою діяльність культурною дипломатією. Говорить, що, виходячи на будь-який майданчик, неймовірно потужно відчувається, що ти made in Ukraine. І додає: "Це та сила, яка насправді завжди жила у нашому народові. Але країна-сусід постійно намагалась це у нас забрати. І 1932-1933 роки, коли хотіла нас винищити, і з 2014 року… Глобально я вірю, що ми вже перемогли. Скоро це закінчиться офіційно на папері. Нам треба берегти сили, адже ми спостерігатимемо, як буде потім розвалюватись це терористичне угрупування".

У Сніданку з 1+1 на ТЕТ Хмара розповів, що мав багато концертів у країнах Близького Сходу. І підкреслив, що дійсно у певних державах російська пропаганда має дуже велику силу. На деяких подібних концертах артистів просять оминати тему війни в Україні та загально говорити про мир. Проте український музикант не зміг не висловити свою позицію на одному з таких виступів, і підкреслив, що не всі люди у цих країнах поза політикою.

"…Повірте, навіть там, де не можна говорити про війну, шейха вдягається у жовту сукню, її сестра – у синю. І замість подарунків гроші перераховують на UNITED24", - зазначив він.

Щодо виступів перед українськими військовими, музикант зазначив, що музика дійсно лікує і вона необхідна. І дійсно дорого обходиться побачити наших захисників зі сльозами на очах після його гри. За словами Хмари, музика потрібна і звичайним цивільним. Він пригадав, що 24 лютого він вийшов у свій перший онлайн-концерт у соціальній мережі. Здавалось б, кому у такий страшний день потрібна музика – проте концерт дивилось багато українців, серед них були й ті, хто знаходився у бомбосховищах.

Влітку Євген Хмара втретє став батьком. Попри те, що дружина з дітьми музиканта знаходилась за кордоном, родина вирішила народжувати в Україні. За таку можливість музикант в прямому ефірі подякував і нашим захисникам: "Народжували авжеж в Україні. Я ніколи не планував звідси їхати та не думав про еміграцію… І я хочу, користуючись ефіром, безмежно подякувати нашим військовим, від обличчя усіх українців, адже ви створюєте справжні дива".

Євген Хмара розповів про особливості концертної діяльності під час війни, та чому його третя дитина з'явилася на світ в Україні / instagram.com/evgenykhmara

Щодня на глядачів Сніданку з 1+1 очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт у будні з 7:00 до 11:00 та у вихідні – з 8:00 до 11:00 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.