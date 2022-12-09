Євген Хмара розповів про перші повоєнні концерти в Києві та чому народжували дитину в Україні

Улюблена програма українських телеглядачів Сніданок з 1+1 в ефірі телеканалу ТЕТ продовжує розповідати українцям про оперативні новини в країні та долучати спеціалістів різних галузей. У такий важливий для країни час проєкт залишається точкою опори кожного українця та відтепер виходить на одну годину довше: у будні з 7:00 до 11:00 та у вихідні – з 8:00 до 11:00.
Ексклюзивно до студії Сніданку з 1+1 на ТЕТ завітав піаніст-віртуоз Євген Хмара, який після десятків концертів для наших військових та захисників на передовій, вперше після повномасштабного вторгнення дає два концерти у столиці, які відбудуться 11 грудня. Окрім того, вони будуть у супроводі оркестру Збройних Сил України.
"Це буде понад 40 музикантів, одягнених у військову форму. Одразу скажу, що вони грають на рівні з Лондонським симфонічним оркестром. Українці дуже круті", - підкреслив Хмара.
Наразі музикант дає багато концертів за кордоном, називаючи свою діяльність культурною дипломатією. Говорить, що, виходячи на будь-який майданчик, неймовірно потужно відчувається, що ти made in Ukraine. І додає: "Це та сила, яка насправді завжди жила у нашому народові. Але країна-сусід постійно намагалась це у нас забрати. І 1932-1933 роки, коли хотіла нас винищити, і з 2014 року… Глобально я вірю, що ми вже перемогли. Скоро це закінчиться офіційно на папері. Нам треба берегти сили, адже ми спостерігатимемо, як буде потім розвалюватись це терористичне угрупування".
У Сніданку з 1+1 на ТЕТ Хмара розповів, що мав багато концертів у країнах Близького Сходу. І підкреслив, що дійсно у певних державах російська пропаганда має дуже велику силу. На деяких подібних концертах артистів просять оминати тему війни в Україні та загально говорити про мир. Проте український музикант не зміг не висловити свою позицію на одному з таких виступів, і підкреслив, що не всі люди у цих країнах поза політикою.
"…Повірте, навіть там, де не можна говорити про війну, шейха вдягається у жовту сукню, її сестра – у синю. І замість подарунків гроші перераховують на UNITED24", - зазначив він.
Щодо виступів перед українськими військовими, музикант зазначив, що музика дійсно лікує і вона необхідна. І дійсно дорого обходиться побачити наших захисників зі сльозами на очах після його гри. За словами Хмари, музика потрібна і звичайним цивільним. Він пригадав, що 24 лютого він вийшов у свій перший онлайн-концерт у соціальній мережі. Здавалось б, кому у такий страшний день потрібна музика – проте концерт дивилось багато українців, серед них були й ті, хто знаходився у бомбосховищах.
Влітку Євген Хмара втретє став батьком. Попри те, що дружина з дітьми музиканта знаходилась за кордоном, родина вирішила народжувати в Україні. За таку можливість музикант в прямому ефірі подякував і нашим захисникам: "Народжували авжеж в Україні. Я ніколи не планував звідси їхати та не думав про еміграцію… І я хочу, користуючись ефіром, безмежно подякувати нашим військовим, від обличчя усіх українців, адже ви створюєте справжні дива".
Щодня на глядачів Сніданку з 1+1 очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт у будні з 7:00 до 11:00 та у вихідні – з 8:00 до 11:00 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.