Є постраждалі: під час концерту alyona alyona сталася стрілянина

У перестрілці в Роттердамі були замішані поліцейські і людина, яка пронесла зброю на фестиваль.

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alyona alyona розповіла про перестрілку під час її виступу в Роттердамі / колаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Українська реп-виконавиця alyona alyona (справжнє ім'я - Альона Савраненко) продовжує активно знайомити весь світ з розмаїттям української музичної сцени.

Вчора артистка виступила на фестивалі Rotterdam Unlimited в Роттердамі, Нідерланди. Зі сцени вона помітила, як люди в натовпі стали розбігатися, але спершу не надала цьому значення.

Вже після концерту, завдяки підписникам, Савраненко дізналася, що на фестивалі двічі сталася стрілянина. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"На передостанній пісні, 5 частина людей, десь далеко в кінці, де вони стояли, почала кудись бігти. Я подумала, можливо, артист на іншій сцені виступає і вони побігли на свого улюбленого виконавця, бігли не швидко. Мені написав мій підписник, про те, що вони з сестрою йшли на мій концерт, почули стрілянину, почав бігти народ і вони зупинились і сховались за рогом, коли прийшли, концерт вже закінчився", - поділилася alyona alyona.

alyona alyona розповіла про перестрілку під час її виступу в Роттердамі / instagram.com/alyona.alyona.official

Також вона розповіла, що під час стрілянини, на жаль, не обійшлося без жертв - відомо про трьох постраждалих. Поліція Роттердама була змушена відстрілюватися при спробі затримати людину, яка відкрила вогонь у натовпі відпочиваючих.

Дивіться відео, на якому alyona alyona розповідає про перестрілку під час її виступу в Роттердамі:

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