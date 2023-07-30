Є постраждалі: під час концерту alyona alyona сталася стрілянина

Українська реп-виконавиця alyona alyona (справжнє ім'я - Альона Савраненко) продовжує активно знайомити весь світ з розмаїттям української музичної сцени.
Вчора артистка виступила на фестивалі Rotterdam Unlimited в Роттердамі, Нідерланди. Зі сцени вона помітила, як люди в натовпі стали розбігатися, але спершу не надала цьому значення.
Вже після концерту, завдяки підписникам, Савраненко дізналася, що на фестивалі двічі сталася стрілянина. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.
"На передостанній пісні, 5 частина людей, десь далеко в кінці, де вони стояли, почала кудись бігти. Я подумала, можливо, артист на іншій сцені виступає і вони побігли на свого улюбленого виконавця, бігли не швидко. Мені написав мій підписник, про те, що вони з сестрою йшли на мій концерт, почули стрілянину, почав бігти народ і вони зупинились і сховались за рогом, коли прийшли, концерт вже закінчився", - поділилася alyona alyona.
Також вона розповіла, що під час стрілянини, на жаль, не обійшлося без жертв - відомо про трьох постраждалих. Поліція Роттердама була змушена відстрілюватися при спробі затримати людину, яка відкрила вогонь у натовпі відпочиваючих.
Дивіться відео, на якому alyona alyona розповідає про перестрілку під час її виступу в Роттердамі:
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