Якщо в крані немає води: Брітні Спірс показала незвичайний спосіб умивання

Відома американська попспівачка Брітні Спірс розповіла, як вона звикла вмиватися, коли їй ліньки йти у ванну.

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Брітні Спірс показала незвичний спосіб умивання / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com та скріншот із відео

42-річна американська відома попспівачка Брітні Спірс поділилася з підписниками незвичайним лайфхаком - мовляв, ось чим можна замінювати воду, якщо або її тимчасово вимкнули, або не хочеться йти до умивальника. Артистка виклала черговий пост на свою сторінку в соціальній мережі Instagram.

У ролику, знятому вже в нічний час, Спірс просто слиняє один із пальців і витирає ним обличчя.

"Учора ввечері, коли я лежала в басейні з підігрівом і дивилася на зірки, я подумала, що мені потрібен новий засіб для вмивання. І через те, що я така ледача, я не встала, щоб умитися, і навіть не подумала пошукати що-небудь краще. Я взяла справу у свої руки і, як кішка, облизала лапи і пальцями розгладила обличчя", - підписала вона відео.

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Крім того, вона порадила всім бути з людьми, які знають вас справжніх.

"Вони не тільки прикриють вашу спину, а й змусять вас виглядати дуже красиво", - підсумувала зірка.

Хто така Брітні Спірс? Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Брітні Спірс у процесі розлучення з чоловіком, актором і фітнес-інструктором Семом Асгарі, через рік після укладення офіційного шлюбу. Причиною нібито стала невірність співачки.

Після розлучення Брітні Спірс пішла у відрив на дивній вечірці з п'ятьма чоловіками - у соціальних мережах з'явилося відео, де їй цілують і облизують ноги, поки вона позує в напівпрозорій сукні.

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