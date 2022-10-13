Емілі Ратаковскі здійснила камінг-аут після розлучення з чоловіком-зрадником

Емілі Ратаковскі зізналася у своїй бісексуальності / instagram.com/emrata

31-річна модель і акторка Емілі Ратаковскі переживає непростий період в особистому житті. Влітку стало відомо, що вона розлучається зі своїм чоловіком, актором і продюсером Себастьяном Бр-Макклардом, через його регулярні зради.

Схоже, знову знайдену свободу холостячка не витрачає даремно, і на всю котушку експериментує в любовних пригодах. Такий висновок зробили шанувальники, побачивши відео на офіційному TikTok-каналі моделі.

У короткому ролику Ратаковскі фактично зробила камінг-аут і зізналася, що відчуває сексуальний потяг як до чоловіків, так і до жінок.

Емілі записала свою реакцію на відео актриси Шей Мітчелл, яка запитувала у своєї аудиторії: "Якщо ви бісексуальні, чи є у вас зелений вельветовий диван?"

На це питання Ратаковскі із загадковою посмішкою показала свою кімнату, в якій стоїть саме такий диван.

Раніше Емілі Ратаковскі стали приписувати роман з одним з головних красенів Голлівуду-актором Бредом Піттом. Інсайдери вже встигли повідомити цікаві подробиці про цю пару.

Представник колишньої дружини Пітта, акторки Анджеліни Джолі, вже зробив заяву від її імені про особисте життя Бреда. Можливий роман Пітта з Ратаковскі викликав у неї неоднозначну реакцію.

Інші новини: