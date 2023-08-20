Ектор Хіменес-Браво поголив волосся через проблеми зі здоров'ям - буде операція

На такий радикальний крок Ектора штовхнула сімейна проблема, яка переслідує чоловіків Хіменес-Браво.

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Ектор Хіменес-Браво збрив волосся на голові в рамках підготовки до операції / колаж: Главред, фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Днями колумбійський шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво шокував шанувальників кардинальною зміною іміджу - шоумен повністю збрив волосся на голові. Спершу він представив це, як б'юті-експеримент, проте на своїй сторінці в Instagram зізнався, що для його перетворення є вагомі причини.

Справа в тому, що Ектор готується до операції, для якої було необхідно позбутися від волосся. Кулінар поділився, що він та його старший брат успадкували проблему від батька, який зіткнувся з цим, коли йому було всього 30 років.

Тато майбутнього шеф-кухаря також робив операцію, проте для нього вона не увінчалася успіхом. Тому Ектор довго відкладав цю процедуру і для себе. Зараз шоумен припускає, що медицина все ж розвивається семимильними кроками, тому його результати можуть бути більш оптимістичними, ніж у батька.

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Йдеться про облисіння. Ектор Хіменес-Браво, який ретельно стежить за своїм зовнішнім виглядом, завжди соромився лисини на потилиці, яка з'явилася у нього досить рано. Зараз він зважився на операцію з пересадки волосся, до якої активно готується.

Ектор Хіменес-Браво збрив волосся на голові в рамках підготовки до операції / колаж: Главред, фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

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