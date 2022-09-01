Ексклюзив Сніданку з 1+1: Jerry Heil закінчує кар’єру, а alyona alyona зізналась, як схудла на 20 кг

alyona alyona, Jerry Heil і Моніка Лю / Прес-служба

Улюблена програма українських телеглядачів Сніданок з 1+1 в ефірі телеканалу ТЕТ у будні з 7:00 до 10:00 та у вихідні – з 8:00 до 10:00 продовжує розповідати українцям про оперативні новини в країні та долучати спеціалістів різних галузей.

Ексклюзивно до Сніданку з 1+1 на прямому включенні долучились Jerry Heil та alyona alyona, які презентували спільний альбом Dai Boh, до створення якого виконавиці приєднали 4 співаків з різних країн Європи. Дівчата розповіли, що в альбомі українські народні пісні отримали нове, сучасне звучання, а запрошені зірки під наші мотиви співали своєю рідною мовою.

Одну з пісень разом з Jerry Heil та alyona alyona заспівала представниця Литви на Євробаченні-2022 Моніка Лю. Моніка активно підтримувала Україну під час конкурсу в Турині і, як виявилось, є інстаграм-подругою alyona alyona. Це розсекретила Jerry Heil, розповідаючи, як з’явилась ідея долучити литовську виконавицю до свого альбому.

"Моніка, можна сказати, інстаграм-подружка Альони, у них був спільний пост ще до нашої колаборації. Вона дуже природно вписалась у альбом… Серед чотирьох треків це один з найпрослуховуваніших треків серед моїх знайомих європейців", - зазначила Jerry Heil.

Окрім того, співачка розкрила секрет, що наразі перебуває у США, де навчатиметься у музичному коледжі Берклі. Jerry Heil дізналась про зарахування на навчання ще у квітні, проте до останнього не казала про це своїм слухачам. Навчання займатиме 4 роки і весь час співачка перебуватиме там. Проте говорить, що кар’єру співачки не залишить.

"У мене багато української музики, яку я ще повинна вам показати. Так що навіть не сподівайтесь, я нікуди не ділась. Я продовжую робити класну українську музику і розвивати її у США. І я тут, щоб навчатись і принести багато нового для нас, ми з Альоною зробили цей обмін досвідом між Європою та Україною, тепер це треба зробити ще і з Америкою, але вже потужніше та сильніше. Думаю, що в такому осередку, де навчається багато класних музикантів, це буде дуже природно і легко зробити", - розповіла співачка.

Навчання Jerry Heil розпочнеться 6 вересня, а наразі вона має тиждень на ознайомлення, знайомство з одногрупниками та інше.

Також на честь 1 вересня під час ефіру ведучі Сніданку з 1+1 пригадали минулу роботу alyona alyona, адже до кар’єри реперки вона була вихователькою у дитячому садочку. Говорить, що зв'язок з рідною Баришівкою підтримує і цього року діточки не підуть до садочка та школи через війну.

"Цього року будуть онлайн-заняття, але всі сумують за своїми партами, столиками, кімнатами, іграшками. І для дітей незрозуміло, чому перед цим був локдаун – більшість з них періодично сиділа вдома, а тепер загалом мають весь час бути вдома, не бачити своїх знайомих та однокласників, одногрупників із садочка. Багато дітей також підуть до навчальних закладів за кордоном", - прокоментувала реперка.

Людмила Барбір не могла оминути тему схуднення співачки, яка з початку року скинула 20 кілограмів. За словами alyona alyona, реперка не має конкретної цифри, до якої прагне схуднути, а робить це виключно для свого здоров’я.

"Я наприкінці січня поїхала в Трускавець, там я відмовилась від багатьох продуктів. Мабуть, до початку повномасштабного вторгнення я вже скинула перші 10 кілограмів, і за цей весь час ще 10 кг, планую на стільки ще схуднути до Нового року. Чому так – хочу, щоб мені стало трохи легше. Але я не планую ставати супер худою, це не мій шлях", - поділилась alyona alyona.

Щодня на глядачів Сніданку з 1+1 очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.