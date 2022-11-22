Колишня дружина Віталія Кличка в спортивному луці похвалилася підтягнутою фігурою йогині

Наталія Єгорова показала, як займається йогою / instagram.com/natalia_klitschko_official

Спортсменка, співачка, модель і колишня дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Єгорова - велика шанувальниця йоги. У вільний від виступів і записів нових пісень час вона викладає йогу в якості вчителя.

Чудову фігуру 48-річна Наталя також підтримує за допомогою цієї індійської практики. Крім того вона допомагає Єгоровій очищати думки і підтримувати стабільний емоційний стан.

На своїй сторінці в Instagram жінка показала, якими асанами і вправами починає кожен ранок. У кадрі Наталя з'явилася в спортивному топі з вирізами на спині і штанях.

Старанність в дотриманні ранкових ритуалів, а також ідеальну фігуру Єгорової відзначають шанувальники. До слова Наталю підтримують як українські, так і численні німецькі шанувальники - колишня дружина Кличка довгі роки живе в Німеччині, і заробила там певну популярність.

Раніше українська співачка Надя Дорофєєва показала вбивчу фігуру в оригінальному вбранні, якій підкорювала чоловічі серця ще в підлітковому віці.

Американська акторка, зірка фільмів Жінка-Кішка і Бал монстрів, лауреат премії Оскар, Хеллі Беррі також поділилася архівним фото-на ньому 33-річна артистка позує в нижній білизні.

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