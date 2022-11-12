56-річна Хеллі Беррі показала, як виглядала в мереживній білизні двадцять років тому

Хеллі Беррі в нижній білизні показала проби на роль Дороті Дендрідж / instagram.com/halleberry

Американська акторка, зірка фільмів Жінка-Кішка і Бал монстрів, лауреат премії Оскар, Хеллі Беррі віддалася спогадам, і показала, якою була 23 роки тому.

Тоді, в 1999 році, артистка зіграла головну роль у фільмі Познайомтеся з Дороті Дендрідж. Робота над персонажем Дотті, американської акторки і співачки, яка була першою афроамериканкою, номінованою на Оскар за кращу жіночу роль, принесла Беррі не тільки премії Золотий глобус і Еммі, але і справжню насолоду.

У роботі над роллю легендарної Дендрідж Хеллі допомагав агент Дотті, Ерл Міллз, який часто відзначав феноменальну схожість між жінками. Багато нарядів, які використовувались у фільмі, насправді належали Дотті. На своїй сторінці в Instagram Беррі показала фотопроби в костюмах і спідній білизні.

У кадрі акторка примірила три комплекти - бежеві, червоні та чорно-білі мережива. Варто відзначити, що і в 56 років, і в 33 роки Беррі в нижній білизні - це особливий вид фотомистецтва, чия естетика не піддається логіці.

"Цим #tbt я ділюся з вами тим, що ми ніжно звемо "тіло Дотті". Кожен предмет одягу Дороті Дендрідж, який мені подарував її менеджер Ерл Міллз, ідеально мені підходив! Ось загляньте за лаштунки моєї полароїдной колекції примірок костюмів і знімальних днів! Якщо ви любите Дотті так само, як і я, насолоджуйтесь! ❤️" - підписала знімки акторка.

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