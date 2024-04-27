Брітні Спірз у люті: співачка розбила лобове скло елітного авто

42-річна американська відома поп-співачка Брітні Спірс, яка зовсім нещодавно вибралася на свободу від свого батька, потрапила в черговий скандал.
Як пише The Daily Mail, Брітні Спірс була помічена вперше після завершення судового розгляду з батьком Джеймі Спірс, результат якого, як повідомляється, залишив поп-співачку "в люті".
Спірс, яка повинна оплатити юридичні рахунки Джеймі на суму 2 мільйони доларів, тоді як вона нічого не заробляє, була помічена раніше в четвер у долині Сан-Фернандо з колишнім кримінальником Полом Річардом Солізом.
Судячи з фотографій, пара намагалася поводитися стримано, сидячи в позашляховику Mercedes на узбіччі дороги. Поки Пол сидів за кермом, Брітні сиділа на пасажирському сидінні. У якийсь момент зірка, яка одягла сині джинси і білий топ, закинула коричневі туфлі на приладову панель і розбила лобове скло зі свого боку.
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Брітні тримала в руці смартфон і одягла окуляри в білій оправі.
Хто така Брітні Спірс?
Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".
Раніше цього року, в лютому, співачка спростувала чутки про те, що вона зустрічається з Полом, у відео в Instagram. Поряд із кадром, у якому зірка демонструє свої танцювальні навички, Спірс написала, що вона "безнадійний романтик, який розуміє, що бути самотньою - це здорово".
Водночас інсайдер повідомив Us Weekly, що "Брітні і Пол безумовно разом". Інше джерело також повідомило виданню, що пара разом здійснювала короткі поїздки в Санта-Барбару.
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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Брітні Спірс у процесі розлучення з чоловіком, актором і фітнес-інструктором Семом Асгарі, через рік після укладення офіційного шлюбу. Причиною нібито стала невірність співачки.
Після розлучення Брітні Спірс пішла у відрив на дивній вечірці з п'ятьма чоловіками - у соціальних мережах з'явилося відео, де їй цілують і облизують ноги, поки вона позує в напівпрозорій сукні.
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