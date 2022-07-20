Бред Пітт у спідниці шокував фанаток на прем'єрі

На Берлінській прем'єрі нового фільму Bullet Train легендарний актор Бред Пітт вкрай сильно здивував і шокував армію своїх фанатів незвичайним вбранням.
Знаменитий голлівудський актор Бред Пітт ось уже кілька днів їздить по європейських столицях, рекламуючи новий бойовик Bullet Train зі своєю участю.
На Берлінській прем'єрі він здивував і шокував армію своїх фанатів незвичайним вбранням. Актор прийшов на червону доріжку під приціли фотографів у коричневій спідниці. Вона була нижньою частиною костюма, в який входив також піджак з накладними кишенями.
Такий незвичайний наряд Пітт надів в поєднанні з м'ятою літньою сорочкою навипуск і чорними черевиками.
Оскільки спідниця була йому до коліна, то шанувальники змогли відмінно розглянути ікри актора з барвистими татуюваннями.
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Режисером Bullet Train став американський постановник Девід Літч (відомий по роботі над фільмами "Джон Вік" і "Дедпул 2"). До слова, зйомки картини обійшлися продюсерам в 86 мільйонів доларів США.
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