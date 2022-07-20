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Бред Пітт у спідниці шокував фанаток на прем'єрі

20 липня 2022, 18:34

На Берлінській прем'єрі нового фільму Bullet Train легендарний актор Бред Пітт вкрай сильно здивував і шокував армію своїх фанатів незвичайним вбранням.

Бред Пітт
Бред Пітт / https://ua.depositphotos.com/

Знаменитий голлівудський актор Бред Пітт ось уже кілька днів їздить по європейських столицях, рекламуючи новий бойовик Bullet Train зі своєю участю.

На Берлінській прем'єрі він здивував і шокував армію своїх фанатів незвичайним вбранням. Актор прийшов на червону доріжку під приціли фотографів у коричневій спідниці. Вона була нижньою частиною костюма, в який входив також піджак з накладними кишенями.

Такий незвичайний наряд Пітт надів в поєднанні з м'ятою літньою сорочкою навипуск і чорними черевиками.

Оскільки спідниця була йому до коліна, то шанувальники змогли відмінно розглянути ікри актора з барвистими татуюваннями.

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Режисером Bullet Train став американський постановник Девід Літч (відомий по роботі над фільмами "Джон Вік" і "Дедпул 2"). До слова, зйомки картини обійшлися продюсерам в 86 мільйонів доларів США.

Нагадаємо, раніше з кіно через хворобу пішов легендарний Брюс Вілліс - акторові діагностували афазію, розлад через який відбуваються порушення сприйняття і вимови вже сформованої мови.

Про важку недугу також розповіла українська актриса Катерина Тишкевич-вона страждає від регулярних нестерпних головних болів, причину яких лікарі не можуть знайти вже 8 років.

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Автор: Єгор Бунін
Бред Пітт новини шоу бізнесу
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