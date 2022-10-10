Армія РФ зазнає ганебної поразки: Лобода показала доказ

Лобода показала доказ незламності українців / скріншот

Співачка Світлана Лобода відреагувала на масований ракетний обстріл українських міст з боку Росії.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відео з київського метрополітену, де ховалися люди під час обстрілу і співали.

"Армія Рф зазнає ганебної поразки на нашій землі! За це вбиває мирних людей, тих, кого прийшли "звільняти"! Україна - велика нація! Нас не залякати! І з кожним ударом ми стаємо ще сильнішими, ще згуртованішими! Слава Україні!",- підписала відео співачка.

Українці співають у метро / скріншот

Нагадаємо, в понеділок вранці, 10 жовтня, російські терористи завдали масований ракетний удар по багатьох містах України. Росія здійснила атаки на ряд областей України. Зафіксовані попадання по об'єктах критичної інфраструктури. За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.

Раніше Світлана Лобода, яка з початку війни стала на бік України і виїхала з Росії, де жила і працювала останнім часом, дала велике інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій, в якому визнала свої помилки перед Україною.

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