Анна Богдан зізналася в крадіжці цінності у "Холостяка" Михайла Заливако

Фанати пари сподіваються, що чоловік повернеться за своїм скарбом.
Модель, туристичний агент і блогерка Анна Богдан шокувала шанувальників новиною про те, що вона пішла від Михайла Заливако - в 11 сезоні романтичного реаліті-шоу Холостяк вони утворили прекрасну пару.
Однак, через рік відносин їх бурхливий роман закінчився. Та Богдан не залишилася самотня. На своїй сторінці в Instagram вона жартома розповіла, що вкрала у колишнього бойфренда дещо дуже цінне.
Йдеться про абіссінську кішку на ім'я Бублик, яка раніше належала Заливако. До розставання пара, у зв'язку з війною, часто переїжджала, через що бідна тварина сильно стресувала.
Колишні кохані прийняли рішення, і залишили Бублика в тихому і спокійному місці - у мами Анни. Чи буде Заливако забирати свою вихованку поки не відомо.
Однак шанувальники пари Богдан-Заливако бачать в цьому хороший знак, і сподіваються, що спільна опіка над кішкою зможе привести їх до возз'єднання.
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Нагадаємо, раніше Анна Богдан після року відносин оголосила про розставання з бізнесменом Михайлом Заливако. Дівчина стала переможницею 11 сезону романтичного реаліті-шоу Холостяк, в якому Заливако був головним героєм.
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