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Анна Богдан зізналася в крадіжці цінності у "Холостяка" Михайла Заливако

19 червня 2022, 02:44

Фанати пари сподіваються, що чоловік повернеться за своїм скарбом.

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Анна Богдан розповіла , що забрала у Михайла Заливако після розставання / Колаж

Модель, туристичний агент і блогерка Анна Богдан шокувала шанувальників новиною про те, що вона пішла від Михайла Заливако - в 11 сезоні романтичного реаліті-шоу Холостяк вони утворили прекрасну пару.

Однак, через рік відносин їх бурхливий роман закінчився. Та Богдан не залишилася самотня. На своїй сторінці в Instagram вона жартома розповіла, що вкрала у колишнього бойфренда дещо дуже цінне.

Йдеться про абіссінську кішку на ім'я Бублик, яка раніше належала Заливако. До розставання пара, у зв'язку з війною, часто переїжджала, через що бідна тварина сильно стресувала.

Колишні кохані прийняли рішення, і залишили Бублика в тихому і спокійному місці - у мами Анни. Чи буде Заливако забирати свою вихованку поки не відомо.

Однак шанувальники пари Богдан-Заливако бачать в цьому хороший знак, і сподіваються, що спільна опіка над кішкою зможе привести їх до возз'єднання.

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Після розставання з Заливако Анна Богдан залишила собі його кішку / instagram.com/hannastorozhuk

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Нагадаємо, раніше Анна Богдан після року відносин оголосила про розставання з бізнесменом Михайлом Заливако. Дівчина стала переможницею 11 сезону романтичного реаліті-шоу Холостяк, в якому Заливако був головним героєм.

Інші новини:

шоу-бізнес холостяк шоу Холостяк Анна Богдан новини шоу бізнесу Холостяк 11 сезон
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