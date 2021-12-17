Андрій Данилко показав однорічного карапуза - фото з сімейних архівів

Андрій Данилко показав, як виглядав у дитинстві / instagram.com/v_serduchka

Актор, музикант і комік Андрій Данилко показав, яким був малюком.

У 1974 році, коли артисту виповнилося всього рік, не було ще яскравої, феєричної Вєрки Сердючки, був тільки маленький хлопчик Андрійко з дуже серйозними очима.

На раритетному фото маленький Данилко позує на тлі килима в темній сорочечці з картатим коміром.

В руках малюк міцно стискає улюблену іграшку - велику пластикову рибу на колесах. Погляд дитини дуже серйозний, губи злегка підібгані.

"Фото з рибою на колесах. Полтава, 1974 р.",- лаконічно підписав фото Данилко.

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Андрій Данилко в 1974 році / instagram.com/v_serduchka

Шанувальники прийшли в невимовний захват від знімка з особистих архівів Андрія Данилка. Їх розчулив вид артиста у дитинстві. Такж фанати із задоволенням згадали власні улюблені іграшки з дитинства:

"Які добрі очі!"

"Боже, який милий!"

"Який шолодкий малючок. Хто б міг подумати,що з такого малюка виросте така зірка❤️❤️❤️"

"Дуже миле фото. І зворушили і порадували одночасно! Вмієте ви створити настрій! Спасибі! ❤️"

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