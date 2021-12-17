Андрій Данилко показав однорічного карапуза - фото з сімейних архівів

Артист показав, яким він був 47 років тому.
Актор, музикант і комік Андрій Данилко показав, яким був малюком.
У 1974 році, коли артисту виповнилося всього рік, не було ще яскравої, феєричної Вєрки Сердючки, був тільки маленький хлопчик Андрійко з дуже серйозними очима.
На раритетному фото маленький Данилко позує на тлі килима в темній сорочечці з картатим коміром.
В руках малюк міцно стискає улюблену іграшку - велику пластикову рибу на колесах. Погляд дитини дуже серйозний, губи злегка підібгані.
"Фото з рибою на колесах. Полтава, 1974 р.",- лаконічно підписав фото Данилко.
Шанувальники прийшли в невимовний захват від знімка з особистих архівів Андрія Данилка. Їх розчулив вид артиста у дитинстві. Такж фанати із задоволенням згадали власні улюблені іграшки з дитинства:
"Які добрі очі!"
"Боже, який милий!"
"Який шолодкий малючок. Хто б міг подумати,що з такого малюка виросте така зірка❤️❤️❤️"
"Дуже миле фото. І зворушили і порадували одночасно! Вмієте ви створити настрій! Спасибі! ❤️"
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