Співачка особисто прокоментувала чутки про новий роман, які поширює адвокат Абрамова.

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Співачка Алсу прокоментувала розлучення / Колаж Главред, фото Instagram/alsou_a

Російська співачка Алсу, яка так і не висловила свою думку щодо терористичного вторгнення РФ в Україну і розлучається зі своїм чоловіком-бізнесменом Яном Абрамовим, прокоментувала чутки про новий роман.

Як пише пропагандистський телеграм-канал Mash, напередодні вона подала новий позов на колишнього чоловіка Яна Абрамова, який містить 100 сторінок. За його даними, артистка вимагає від чоловіка розділити майно сумою 10 млрд рублів (109 мільйонів доларів).

У позові Алсу перерахувала всі квартири, заміські будинки, машини, паркувальні місця, акції різних компаній, частки у фірмах, банківські рахунки. За інформацією Mash, зірка категорично не хоче йти на мирову.

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Хто така Алсу Алсу Абрамова - російська співачка, телеведуча, актриса. Відома мононімно як Алсу. За даними Вікіпедії, вона заслужена артистка РФ, народна артистка Республіки Татарстан, народна артистка Республіки Башкортостан. Артист ЮНЕСКО в ім'я миру, але продовжує мовчати про напад Росії на Україну.

Тим часом адвокат Абрамова Олександр Добровінський натякав, що у співачки з'явився новий коханий. Втім, сама співачка пізніше прокоментувала ці чутки, заявивши, що вона все ще одружена поки що і на нові стосунки не готова.

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Нагадаємо, раніше росЗМІ написали, що артистка вже знайшла собі нового коханого, з яким будує стосунки, тому Абрамов переживає, що коханцю дружини дістанеться статок після розлучення. "Подружжя давно не живе разом. У Алсу вже нове кохання", - заявило джерело.

Раніше також пропагандистські ЗМІ підловили співачку Алсу і спробували дізнатися у неї подробиці її особистого життя. Зокрема, їх цікавили подробиці розлучення з її поки ще чоловіком Яном Абрамовим.

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