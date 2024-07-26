Співачка не збирається миритися зі своїм чоловіком, з яким вона прожила 18 років.

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Співачка Алсу вирішила взяти від розлучення максимум / Колаж Главред, фото Вікіпедія, Instagram/alsou_a

Російська співачка Алсу, яка так і не висловила свою думку щодо терористичного вторгнення РФ в Україну, розповіла і розлучається зі своїм чоловіком-бізнесменом Яном Абрамовим.

За даними пропагандистського телеграм-каналу Mash, співачка хоче забрати собі квартиру за 300 млн рублів (3,5 млн доларів США) у московському хмарочосі Тріумф-палас після розлучення з Яном Абрамовим. Позов про це вона подала до суду.

Хто така Алсу Алсу Абрамова - російська співачка, телеведуча, актриса. Відома мононімно як Алсу. За даними Вікіпедії, вона заслужена артистка РФ, народна артистка Республіки Татарстан, народна артистка Республіки Башкортостан. Артист ЮНЕСКО в ім'я миру, але продовжує мовчати про напад Росії на Україну. відео дня

"При цьому бізнесмен розходитися не хоче і сподівається на примирення, розповів його адвокат Олександр Добровінський. На сьогоднішнє засідання співачка не з'явилася, оскільки поїхала на Олімпіаду в Париж. Зараз суд дав час до 22 серпня, щоб спробували зійтися", - повідомляють пропагандисти.

Вони також додають, що, ймовірно, з майна у пари є апартаменти на Ленінградському шосе в Москві на 57-му поверсі елітного ЖК, чотириповерховий маєток на Рубльовці на 3000 квадратів, котедж у Криму, де особистий пляж, причал, стайня, тенісний корт, вертолітний майданчик і навіть власна мечеть, квартира в Лондоні поряд зі стадіоном Lord's Cricket Ground на вулиці Сент-Джон-Вуд - там проходять найважливіші матчі з крикету.

У червні Ян Абрамов пропонував Алсу відступні в розмірі 2,5 млрд рублів (приблизно 30 млн доларів) за відмову від повного поділу, але вона умови не прийняла.

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Нагадаємо, раніше росЗМІ написали, що артистка вже знайшла собі нового коханого, з яким будує стосунки, тому Абрамов переживає, що коханцю дружини дістануться статки після розлучення. "Подружжя давно не живе разом. У Алсу вже нове кохання", - заявило джерело.

Раніше також пропагандистські ЗМІ підловили співачку Алсу і спробували дізнатися у неї подробиці її особистого життя. Зокрема, їх цікавили подробиці розлучення з її поки ще чоловіком Яном Абрамовим.

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