Такий біль на все життя: Аль Пачіно розповів про те, як травмував свій орган

Американський актор розповів про травму, яка трапилася в його дитинстві.

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Аль Пачіно розповів про перенесену травму/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Голлівудський актор Аль Пачіно розповів про те, що його "переслідує думка" про дитячу травму пеніса. Про це він наважився розповісти у своїх нещодавно випущених мемуарах "Синок".

Як цитує його видання Page Six, нещасний випадок стався, коли він жив у Нью-Йорку у віці 10 років.

"Я ходив по тонкому залізному паркану, виконуючи свій танець на канаті. Увесь ранок ішов дощ, і, звісно ж, я послизнувся і впав, і залізний прут вдарив мене прямо між ніг", - написав артист у своїй книзі.

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Він пам'ятає, як згорбився і стогнав від "такого болю", що не міг повернутися додому. На щастя, літній джентльмен підхопив його і відніс до будинку його тітки, звідки згодом був викликаний домашній лікар.

"Я лежав на ліжку, повністю спустивши штани до щиколоток, поки три жінки мого життя - моя мати, моя тітка і моя бабуся - тикали й тикали мій пеніс у напівпаніці", - пише Пачіно.

Особисте життя Аль Пачіно Попри те, що Аль Пачіно говорить про своє особисте життя мало, а частіше намагається його навіть приховати, статус голлівудського ловеласа він не втрачає навіть у своєму елегантному віці. Актор ніколи не був одруженим, і мав безліч романів - з Джилл Клейберг, Дайан Кітон, Мартою Келлер, Кетлін Квінлан, Тьюсдей Велд, Деброю Вінгер, Мішель Пфайффер, Беверлі Д'Анджело, Люсілою Сола, Яною Террант, Ліндалл Гоббс, Кім Бейсінгер та ін. У Аль Пачіно четверо дітей, які, за його словами, "найкраще, що з ним траплялося" - Джулія Марія Пачіно (1989), Антон Джеймс і Олівія Роуз Пачіно (2001), Роман Пачіно (2023).

"Я подумав: Боже, будь ласка, забери мене зараз, коли почув, як вони шепочуться один з одним, проводячи огляд".

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