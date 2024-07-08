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63-річний Едді Мерфі розпланував власний похорон - подробиці

Анна Підгорна
8 липня 2024, 01:30
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Зірка "Доктора Дуллітла" та "Поліцейського з Беверлі-Гіллз" розповів, як хоче піти.
Едді Мерфі
Едді Мерфі новини - Едді Мерфі розповів про свій похорон / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

63-річний американський актор і комік Едді Мерфі вважає себе чоловіком у повному розквіті сил, і не планує вирушати на той світ ще мінімум років 50. Проте в артиста вже є план на власний похорон.

Про це Мерфі розповів у своєму недавньому інтерв'ю Кевіну Маккартні. За плечима актора наразі понад 70 ролей у різних проєктах. Але однією зі своїх найцінніших кіноробіт він вважає головну роль у серії фільмів "Поліцейський з Беверлі-Гіллз".

Саундтреком до першого фільму 1984 року стала мелодія від Harold Faltermeyer - Axel F (від імені Акселя Фоулі - імені головного героя). Цей трек також відомий, як Crazy Frog. В інтерв'ю Мерфі зізнався - мелодія і фільм стали настільки популярними і дуже знаковими в його житті, що він навіть хотів, щоб його похорон проходив під цей трек.

"І я вважаю, що це круто - мати музичний супровід, який можна увімкнути і знати, що я піду, а ви почуєте цю музику. І коли в ресторанах я чую цю музику на фоні, то думаю: "Вау, це круто, у мене є тематична музика, як у Джеймса Бонда, Індіани Джонса, це круто!" Це круто. У мене запитували: "Ти коли-небудь за ці роки думав про те, щоб зіграти чорношкірого Джеймса Бонда?" Я відповів, що мені це не потрібно, у мене є Аксель Фоулі, у мене вже є персонаж, мені не потрібно бути якимось чорним Джеймсом Бондом. У мене є Аксель Фоулі, у нього є саундтрек і все інше. Ви можете буквально зіграти його. Знаєте, колись, коли я помру, років через 50, я можу зіграти трек на своєму похороні", - міркує зірка.

Друга умова Едді Мерфі для прощання з ним - жодних сліз. "Люди б усміхалися на похороні. Я маю на увазі, що я помру, як і всі інші, але всі знають, що не треба ніяких церемоній, і мені просто, знаєте, просто дадуть спокійно піти", - каже актор.

Дивіться відео з кінофільму "Поліцейський з Беверлі-Гіллз" під трек Harold Faltermeyer - Axel F:

Хто такий Едді Мерфі?

Едді Мерфі - американський комедійний актор, сценарист, продюсер і співак. Один із найпопулярніших акторів-коміків 1980-1990-х років.Набув популярності завдяки виконанню ролі Акселя Фоулі у франшизі "Поліцейський із Беверлі-Гіллз", а також за роботами у фільмах "Помінятися місцями", "Бумеранг", "Святенник", "Доктор Дуліттл", "Поїздка в Америку", "Божевільний професор" тощо. Крім кіно, Мерфі записував музичні альбоми й озвучував кількох персонажів, зокрема Осла у франшизі "Шрек" і дракончика Мушу в мультфільмі "Мулан". Багато й успішно працював у комедійному жанрі стендап на початку своєї кар'єри, повідомляє Вікіпедія.

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