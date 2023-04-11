19-річна зірка серіалу "Дивні дива" виходить заміж за сина рок-зірки

19-річна англійська акторка, модель і продюсер Міллі Боббі Браун оголосила про заручини. Її нареченим став її постійний бойфренд - актор, 20-річний Джейк Бон Джові, третя дитина американського рок-музиканта Джона Бон Джові.
Пара почала зустрічатися в червні 2021 року, і з тих пір вони нерозлучні. Браун розповідала, що познайомилася з Бон Джові-молодшим в соціальних мережах. Спершу молоді люди просто дружили, але потім між ними виникли ніжні почуття.
Зараз Міллі Боббі на своїй сторінці в Instagram опублікувала чорно-білий знімок, на якому вона позує з Джейком: він - у білій сорочці, вона - у білій мереживній сукні. Пара щиро сміється. На безіменному пальці акторки можна помітити обручку з каменем значних розмірів.
"Ми провели три літа в любові, мій милий, і я хочу їх всі!" - підписала фото з заручин Браун. Цей знімок за годину набрав більше 2.3 мільйонів лайків. Аналогічне фото на своїй сторінці залишив і Джейк, але він не був багатослівний: фото з коханою він підписав одним словом - "Назавжди".
Міллі Боббі Браун та Джейка Бон Джові вже вітають друзі і колеги.
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