Дружина Влада Ями повідомила про поповнення в родині

Ліліана Яма повідомила у своїй соціальній мережі, що більше не в силах приховувати новини.

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Влад Яма, Лілія Яма / колаж: Главред, фото: instagram.com/liliya_yama/?hl=uk

Дружина українського відомого хореографа Влада Ями, який втік з України до США на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Ліліана Яма, поділилася несподіваною новиною про поповнення в їхній родині.

Так, на своїй сторінці в Instagram, Яма показала фото, як тримає на руках свого біленького песика породу Мальтіпу - Ламбу. Дружина танцюриста також повідомила, що днями Ламба стала мамою цуценят.

"Готуйте хусточки. Мімімішність контенту на максимум", - написала вона.

відео дня

"Мовчати я вже довго не можу. У нас поповнення. А поповнення у повноцінного члена нашої сім'ї - Ламби. Багатодітна мама у мене на руках", - також написала вона.

У Влада Ями поповнення в родині / Фото Instagram/ liliya_yama

У Влада Ями поповнення в родині / Фото Instagram/ liliya_yama

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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Влад Яма показав фото, на якому виконує танцювальне па. Однак не тільки експресія фото привернула увагу багатьох: у підписі до нього Яма розповів, що фотографія була зроблена в Криму.

А також раніше під час ранкової масованої атаки Росії по українських мирних містах 29 грудня 2023 року, Влад Яма виклав знущальний пост. Він опублікував відео запаленої свічки, де цинічно написав, що з ним все добре.

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Хто такий Влад Яма? Владислав Яма - український танцюрист, а також суддя телевізійних проєктів "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" і "Модель XL". Член журі "Ліги Сміху".

З початку війни Влад Яма живе в Америці. Подейкують, що він заплатив прикордонникам велику суму, щоб його випустили за кордон. За втечу його неодноразово хейтили.

У соціальних мережах Влад вкрай рідко з'являється, бо щоразу стикається із засудженням. Відомо, що він кілька разів анонсував благодійні заходи, але вони проходили російською мовою.

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