Дружина Влада Ями повідомила про поповнення в родині

Дружина українського відомого хореографа Влада Ями, який втік з України до США на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Ліліана Яма, поділилася несподіваною новиною про поповнення в їхній родині.
Так, на своїй сторінці в Instagram, Яма показала фото, як тримає на руках свого біленького песика породу Мальтіпу - Ламбу. Дружина танцюриста також повідомила, що днями Ламба стала мамою цуценят.
"Готуйте хусточки. Мімімішність контенту на максимум", - написала вона.
"Мовчати я вже довго не можу. У нас поповнення. А поповнення у повноцінного члена нашої сім'ї - Ламби. Багатодітна мама у мене на руках", - також написала вона.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Влад Яма показав фото, на якому виконує танцювальне па. Однак не тільки експресія фото привернула увагу багатьох: у підписі до нього Яма розповів, що фотографія була зроблена в Криму.
А також раніше під час ранкової масованої атаки Росії по українських мирних містах 29 грудня 2023 року, Влад Яма виклав знущальний пост. Він опублікував відео запаленої свічки, де цинічно написав, що з ним все добре.
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Хто такий Влад Яма?
Владислав Яма - український танцюрист, а також суддя телевізійних проєктів "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" і "Модель XL". Член журі "Ліги Сміху".
З початку війни Влад Яма живе в Америці. Подейкують, що він заплатив прикордонникам велику суму, щоб його випустили за кордон. За втечу його неодноразово хейтили.
У соціальних мережах Влад вкрай рідко з'являється, бо щоразу стикається із засудженням. Відомо, що він кілька разів анонсував благодійні заходи, але вони проходили російською мовою.
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