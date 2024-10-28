Уперше за 6 років: принц Вільям публічно заговорив про принца Гаррі

Майбутній монарх згадав бунтівного брата в контексті вкрай зворушливої та повчальної історії.

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Принц Вільям публічно згадав принца Гаррі вперше за багато років / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Благодійна діяльність - важлива частина роботи британської королівської сім'ї. Королівських спадкоємців, принців Вільяма і Гаррі, до цього з дитинства привчала їхня мати, принцеса Діана, за активну позицію якої її в народі називали "Королевою людських сердець".

Урок покійної матері сини вивчили старанно. Нещодавно під час зйомок документального фільму "Принц Вільям: Ми можемо покінчити з безпритульністю" принц Вільям поділився спогадами про те, як уперше зіткнувся з проблемою безпритульності.

У благодійну організацію The Passage його і Гаррі вперше привела принцеса Діана, коли хлопчикам було близько 11 і 8 років відповідно. Вільям зізнався, що був вражений цим візитом настільки, що назавжди перейнявся ідеєю допомоги тим, хто цього потребує.

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"Моя мама привела мене до The Passage; вона взяла нас обох із Гаррі туди. Мені тоді було 11 років, може, 10. Я ніколи раніше не був у подібних місцях і трохи хвилювався, чого очікувати. Моя мама робила все, як завжди: заспокоювала всіх, сміялася і жартувала з усіма. Я пам'ятаю, що тоді я думав: "Ну, якщо у всіх немає дому, вони всі будуть дуже сумні". Але було неймовірно, наскільки щасливим це було середовище. Я пам'ятаю, як ми гарно розмовляли, грали в шахи, спілкувалися, і саме тоді мені спало на думку, що є інші люди, в яких немає такого життя, як у тебе. Знаєте, коли ти зовсім маленький, ти просто думаєш, що життя - це те, що ти бачиш перед собою, і ти навіть не уявляєш, що можеш зазирнути ще кудись", - цитує слова майбутнього монарха видання Daily Mail.

Також у пресі обговорюють, що у своєму зворушливому спогаді принц Вільям уперше за шість років публічно заговорив про свого бунтівного брата Гаррі. Після його весілля з Меган Маркл у 2018 році у БКС почався розкол, причиною якого називають саме герцогиню Сассекську. Непрості стосунки з принцом Гаррі призвели до того, що принц Вільям ретельно уникав обговорення молодшого брата в публічному просторі.

Хто такий принц Вільям? Принц Уельський - старший син короля Великої Британії Карла III і його першої дружини - Діани, принцеси Уельської, спадкоємець британського престолу з 8 вересня 2022 року.

Хто такий принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року на американській актрисі Меган Маркл, яка в 2019 році народила сина Арчі, а в 2021 році дочку Лілібет. У 2020 році Гаррі і Меган склали з себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали в США, повідомляє Вікіпедія.

Британська королівська сім'я - останні новини:

Раніше Главред повідомляв, що принц Вільям і Кейт Міддлтон публічно пішли на примирення з принцом Гаррі. Саме так королівські експерти оцінили широкий жест Уельських по відношенню до бунтівного герцога Сассекського.

Також Кейт Міддлтон зробила офіційну заяву про свою боротьбу з раком. Принцеса Уельська дев'ять місяців боролася зі страшною недугою і підвищеною увагою громадськості до свого здоров'я.

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