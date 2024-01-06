Крістіна Агілера показала рідкісне фото зі своєю дочкою

Крістіна Агілера виглядає чудово, як завжди.

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Крістіна Агілера показала доньку / Колаж Главред, фото Instagram / xtina

Популярна поп-співачка Крістіна Агілера відзначила Новий рік, опублікувавши кілька рідкісних фотографій зі своєю 9-річною дочкою Саммер Рейн в Лас-Вегасі.

"Я і моє", - написала 43-річна співачка під серією знімків матері і дочки, опублікованих в Instagram у середу.

Агілера виглядала по-зимовому шикарно в розкішному корсетному ТОПі з паєтками, надітому під довгу кремову куртку-пуховик. Вона доповнила ансамбль білими черевиками до стегна та кількома діамантовими намистами.

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На фото - запаморочливий образ Агілери з донькою:

Вона також вибрала повний гламур у макіяжі. Зокрема, вона використовувала блакитні "смокі айз", а також підкреслила губи і зробила бронзовий манікюр.

Нагадаємо, раніше популярна поп-співачка Крістіна Агілера повністю роздяглася на тлі прапора ЛГТП. Таким чином американська виконавиця вирішила підтримати людей, що відносяться до ЛГТБ-спільноти.

Раніше на своїй сторінці в Instagram Агілера виклала серію фотографій, на яких вона сидить на плетеному пуфі. Оголені частини тіла співачка прикриває руками.

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