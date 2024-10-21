"Майже мертвий": тяжкохворий Оззі Озборн приголомшив зізнанням

Зірка рок-н-ролу Оззі Осборн розкрив справжню причину, через яку він не може гастролювати, і це не через його діагноз хвороби Паркінсона.
Як пише The Daily Mail, нещодавно Осборн пожартував: "Я майже, чорт забирай, помер!", коли він розповів про свої проблеми зі здоров'ям та ускладнення, що завдає йому найбільше проблем.
Виявилося, що протягом останніх п'яти років, він переніс 7 операцій, включно з операцією на хребті у вересні 2023 року, і, як повідомляється, бореться з хворобою Паркінсона з 2003 року.
Зірка також зізнався, що він ні про що не шкодує і нічого не став би змінювати у своєму житті.
Хто такий Оззі Осборн
Оззі Осборн - британський рок-співак, музикант, один із засновників і учасник гурту Black Sabbath, який справив значний вплив на появу таких музичних стилів, як хард-рок і хеві-метал. Успішність його кар'єри і популярність принесли йому неофіційний титул "Хрещеного батька хеві-металу".
Він розповів, що його дружина Шерон якось запитала його, що б він змінив у своєму житті. І він зізнався, що ні, оскільки він "чудово провів час".
Тим часом проблеми зі здоров'ям Оззі затримали переїзд сім'ї назад до Англії.
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