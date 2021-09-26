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Зобразив мавпу перед темношкірим суперником: на українському льоду спалахнув расистський скандал

26 сентября 2021, 18:33

Форвард Кременчука Андрій Денискин достроково покинув лід через расистський жест.

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Расистський скандал в УХЛ / Фото : УХЛ

В рамках 4 туру Української хокейної ліги в матчі між Кременчуком і Донбасом розгорівся скандал, подібних якому вітчизняний хокей ще не знав. Форвард Кременчука Андрій Денискин достроково покинув лід через расистський жест.

Скандальний інцидент стався на 36 хвилині матчу УХЛ. Українець Андрій Денискін зобразив мавпу, що очищає від шкірки й поїдає банан. Ганебний жест був адресований темношкірому гравцю Донбасу Джейлену Смереку з США.

Досить часто спортсменів карають за ідентичні жести на адресу суперників, ідентифікуючи їх як прояв расизму. За расистські жести хокеїст Кременчука отримав дисциплінарний штраф та був видалений з майданчика до кінця гри, проте цим покарання Денискіна явно не обмежиться.

Українська хокейна ліга повідомила, що проти Денискіна буде відкрито дисциплінарне провадження – найімовірніше, форварда Кременчука чекає тривала дискваліфікація.

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Денискін вибачився

Після поєдинку Денискин опублікував допис у своєму інстаграмі, де перепросив у Смерека. Гравець Кременчука написав, що показав жест, перебуваючи у пориві гніву.

"Хочу висловити публічні вибачення перед гравцем хокейного клубу Донбас Джаленом Смереком. Під час матчу Кременчук – Донбас, я, перебуваючи в негативних емоціях, показав жест, який хтось може вважати як образу в расовій приналежності. Я поважаю всіх людей незалежно від їх расової чи національної приналежності. Емоції на хокеї, на жаль, бувають різні", – написав хокеїст.

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Зазначимо, що гра відбулася 26 вересня і завершилася перемогою Кременчука з рахунком 3:2. Попри поразку Донбас залишився лідером у турнірній таблиці.

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расизм хокей новини хокею
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