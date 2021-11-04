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Нардеп з партії Зеленського захотіла заборонити рекламу" Газпрому " під час футболу

4 листопада 2021, 10:08

Нардеп від Партії "Слуга народу" Галина Янченко подивилася матч Ліги чемпіонів "Динамо" - "Барселона" і швидко сповнилася обуренням до реклами"Газпрому".

Ліга Чемпіонів
Нардеп з партії Зеленського захотіла заборонити рекламу" Газпрому " / Reuters

Депутат Верховної Ради від Партії "Слуга народу" Галина Янченко подивилася матч Ліги чемпіонів "Динамо" і каталонської "Барселони" і вкрай обурила реклама російської корпорації "Газпром" (головного спонсора турніру) на київському стадіоні НСК Олімпійський. Своє обурення нардеп вилила в пості на Facebook.

"Хто дивився вчора футбол? Класна гра "Динамо" з "Барсою". Я отримувала задоволення, але протягом всієї гри не покидало якесь дивне почуття: щось не так, щось ріже око. І тут я зрозуміла-все поле Олімпійського рясніє рекламою російського "Газпрому"! Восьмий рік війни, футбольний матч у центрі Києва, і спонсор матчу-російський "Газпром"! Головний стадіон країни завішений рекламою компанії країни-агресора!", ‒ в обуреному тоні написала депутат.

Звинувативши корпорацію "Газпром" у щоденному шантажі України і всієї Європи, а також дестабілізації європейського ринку газу, вона заявила, що на восьмому році війни українці "не повинні терпіти її рекламу".

"Російські канали свого часу заборонили, і світ не впав. Пора поширити таку заборону і на рекламу держкомпаній країни-агресора. Тим більше компаній, які є головними спонсорами та інструментами наповнення російського бюджету. Якщо ми, звичайно, себе поважаємо. Сьогодні ж зареєструю у Верховній Раді законопроект, що забороняє рекламу в Україні державних компаній країни-агресора. І запрошу колег-народних депутатів до підписання", - підсумувала Янченко.

читайте такожТарас Березовець: Газпром оголосив Європі газову війну

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Нагадаємо, Євросоюз з початку серпня зіткнувся з серйозною газовою кризою.

Ціна на газ в Європі стрімко пішла вгору і регулярно била нові рекорди. Наприклад, 6 жовтня вартість тисячі кубометрів палива склала 1924 долари. Тоді президент РФ Володимир Путін зробив заяву про те, що Газпром може збільшити поставки газу в Європу на 15%. Після цього ціна впала до 980 доларів.

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Газпром Ліга чемпіонів Слуга народу новини України Галина Янченко
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