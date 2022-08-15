Смажені павуки та смертоносна риба фугу: які фуд-відкриття зробив Дмитро Комаров у Світі навиворіт

Дмитро Комаров розповість про фуд-відкриття під час зйомок шоу Світ навиворіт / Прес-служба

Вже сьогодні, 15 серпня, о 17:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться повернення на екрани улюбленого популярного тревел-шоу Світ навиворіт. Відтепер по буднях головний мандрівник країни Дмитро Комаров розповідатиме про традиції та звичаї різних країн світу.

За 13 сезонів шоу Світу навиворіт Комаров об’їздив 17 країн світу. І знову мільйони українців зможуть спостерігати за безстрашним мандрівником, який не втомлюється у кожному випуску дивувати глядачів цікавинками з дальніх країн світу. За 12 років існування Світу навиворіт Дмитро Комаров здійснив неймовірну кількість різноманітних відкриттів та по-справжньому занурився у фуд-культуру цих країн.

Наприклад, у першому сезоні шоу в Камбоджі мандрівник потрапив у плем'я кхмерів, які ніколи не бачили білих людей. Комаров також вивчив, чим воно харчується. Виявилось, що за часів Пол Пота, коли всю країну змушували працювати на рисових полях, люди стали їсти павуків, це страва стала для них справжнім делікатесом. Полювання на них дуже небезпечне. Павуки мають великі зуби, від укусу можна отримати серйозну пухлину, навіть померти. Кхмери показали знімальній групі Світу навиворіт весь процес приготування: павуків ловити потрібно руками, але брати за спинку, щоб павук не вивернувся і не вкусив. Потім, як картоплю фрі, цих гігантів смажать у олії та їдять цілими.

Дмитро Комаров у Камбоджі спробував смажених отруйних павуків / Прес-служба

А у 2017 році під час експедиції до Японії Комаров наважився випробувати удачу і скуштувати смертоносну рибу фугу, від отрути якої не існує протиотрути. У Японію цю рибу готують виключно ті, хто має спеціальну ліцензію. Попри таку небезпеку, японці обожнюю цей делікатес і щороку вживають понад 10 тонн риби фугу.

"Це найнебезпечніший делікатес в моєму житті. Отрути однієї риби фугу досить, щоб убити 40 людей", – зазначив телеведучий перед тим, як спробувати шматочок сирої фугу.

Дмитро Комаров під час експедції до Японії скуштував смертоносну рибу-фугу / Прес-служба

А в одному з останніх сезонів програми, у Еквадорі головний мандрівник країни вивчав кухню дикого племені ваорані. Попри величезний багаж мандрівок, спосіб приготування місцевих ласощів чичі здивував навіть Дмитра Комарова. Ці солодощі готуються з місцевого корнеплоду юкки, проте незвичним для українців методом.

"Чіча – традиційні ласощі ваорані. Їжа на кожен день, щось на зразок борщу для індіанців Еквадору. Без чічі тут не обходяться ні будні, ні свята. Готують її дуже дивним способом. Більш ніж за 10 років подорожей по всьому світу і поїдання всякої гидоти, я не бачив нічого подібного. Щоб страва була соковитішою і смачнішою – варену юкку жують, а потім знову випльовують у страву. Причому чіча вважається готовою лише після того, як місцеву "картоплю" ретельно пережували, виплюнули та дали їй настоятися", - розповів Дмитро Комаров.

Дмитро Комаров у Еквадорі долучився до приготування чічі - традиційніх ласощів дикого племені ваорані / Прес-служба

Ці та інші пригоди головного мандрівника країни телеглядачі зможуть побачити вже від сьогодні, 15 серпня, з 17:00 на телеканалі ТЕТ у тревел-шоу Світ навиворіт.

Нагадаємо, телеканали ТЕТ і 1+1 обʼєднають програмні сили: відтепер глядачі зможуть дивитися найбільші шоу країни на одному майданчику. Новий сезон на ТЕТ з найулюбленішими продуктами 1+1 розпочався вже 8 серпня.