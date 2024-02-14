Яскраві конкурси та новий капітан: коли дивитися прем’єру нового сезону "Я люблю Україну" на ТЕТ

Телеканал ТЕТ завершив зйомки нового сезону проєкту "Я люблю Україну" та оголосив дату прем’єри головного розважально-пізнавального шоу для всієї родини.

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Прем’єра нового сезону шоу Я люблю Україну на ТЕТ / Прес-служба

Уже з 10 березня глядачі знову і знову закохуватимуться в Україну з незмінною ведучою, оновленим складом капітанів та улюбленими зірками.

Щонеділі о 19:00 новий сезон патріотичної вікторини дивуватиме яскравими конкурсами, зірковими командами, непідробними емоціями, дружнім азартом і, звичайно ж, новим капітаном. Олександр Педан і Юрій Ткач зійдуться у своєму першому дружньому протистоянні, а ведуча Ксенія Мішина розсудить, чиї знання про Україну міцніші.

Щовипуску капітанів і зіркових учасників шоу "Я люблю Україну" чекатиме перевірка 7-ма раундами з хитромудрими конкурсами, запальними музичними паузами та фіналом, де все вирішить колесо фортуни.

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Щотижня Олександра Педана і Юрія Ткача підсилюватимуть найвідоміші співаки, актори, гумористи та ведучі країни – Тіна Кароль, Юлія Саніна, Оля Полякова, Злата Огнєвіч, Тарас Цимбалюк, Анна Трінчер, Тімур Мірошниченко, Слава Дьомін, Лєра Мандзюк, Володимир Шумко та багато інших. Усі вони мірятимуться знаннями, дізнаватимуться нове, без страху помилятимуться та ділитимуться своєю закоханістю в Україну. А з інтерактивною версією шоу на MEGOGO зірки ставатимуть ближче, адже кожен зможе долучитися до гри по той бік екрана й відповідати на запитання Ксенії Мішиної разом з "ткачівцями" та "педанівцями". Перевіряйте, хто кого, й отримуйте шанс виграти фірмовий мерч проєкту "Я люблю Україну".

Ну ж бо захоплюватися Україною, її традиціями та культурою, легендарними предками та видатними сучасниками разом з ТЕТ. Не пропустіть найпатріотичнішу прем’єру цієї весни з 10 березня о 19:00. Новий сезон шоу "Я люблю Україну" – гарна недільна традиція для всієї родини.

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