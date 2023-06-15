У третє тренерське крісло Голосу країни-13 сяде український музичний супергерой

Оновлена тренерська панель 13 сезону Голосу країни заграє новими фарбами з тренером-загадкою.

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КилимМен - третій тренер Голосу країни-13 / колаж: Главред, фото: Прес-служба

Творці головного музичного проєкту Голос країни не припиняють дивувати змінами у новому особливому сезоні, який покликаний підтримати український народ та дати можливість голосу нації зазвучати на весь світ. Як і обіцяла команда, цього сезону буде оновлена тренерська панель, а у червоні крісла сядуть герої нового часу. Сьогодні стало відомо, хто доєднається до тренерів нового сезону музичного проєкту на телеканалі 1+1 Україна.

У легендарне червоне крісло сяде та дасть шанс талановитим вокалістам зазвучати на весь світ тренер у образі КИЛИММЕНА - українського музичного супергероя, учасника легендарного гурту Kalush Orchestra, що приніс Україні перемогу на Євробаченні-2022.

Хто саме знаходиться в образі КИЛИММЕНА - інтрига. Але відомо, що за часи існування гурту Kalush Orchestra у цьому образі було декілька різних артистів, від вокалістів і до брейкдансерів.

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"КИЛИММЕН - це дуже неочікуваний вибір тренера. Адже це справжній сучасний супергерой, який уособлює українську музику та втілює нашу ідентичність. КИЛИММЕН - це неймовірний місток, який ми плануємо прокласти в цьому сезоні між лінійним телебаченням та діджитал-інноваціями. Але головне - хто ж ховається всередині образу цього супергероя. Я впевнений, що глядачі будуть дуже здивовані, коли це дізнаються", - каже Володимир Завадюк, продюсер Голосу країни.

Хто саме ховається у образі КИЛИММЕНА, стане відомо незабаром. Можливо це буде один із учасників гурту Kalush Orchestra або зірка української музики, ім’я якої досі не розкривали. Своїми варіантами глядачі можуть поділитись у соцмережах телеканалу 1+1 Україна та Голосу країни.

Нагадаємо, першими тренерам Голосу країни стали self-made артистка Юлія Саніна та зірка номер 1 в Україні - Артем Пивоваров.

Талановиті вокалісти мають останній шанс, аби потрапити на Голос країни, адже 15 червня завершується кастинг. Проєкт шукає вокалістів від 16 років, які мріють, аби їхній спів почули мільйони. Для того, щоб пройти онлайн-кастинг потрібно заповнити анкету на сайті casting.1plus1.ua у розділі "Голос країни" та завантажити туди відеоролик або посилання на відео свого співу. Найкращі анкети учасників будуть прослухані музичними продюсерами проєкту, а вокалісти отримають можливість виступити на головній музичній сцені країни та показати свій спів всьому світові. Наймасштабніший музичний проєкт Голос країни - це підтримка українського народу, який демонструє силу свого духу та талант, продовжує жити, а голос нації лунає на весь світ.