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Тренер Голосу країни Дорофєєва розкрила секрет успішної команди та взаємодопомгу у дитячих спогадах

19 жовтня 2022, 14:57

У Сніданку з 1+1 DOROFEEVA дала пораду майбутнім тренерам Голосу країни та презентувала нову відеороботу "У моїй душі".

Надя Дорофєєва
DOROFEEVA на Сніданку з 1+1 презентувала новий кліп "У моїй душі" та розказала, чому "Вокальні Батли" для неї вкрай важливі / Прес-служба

Улюблена програма українських телеглядачів Сніданок з 1+1 в ефірі телеканалу ТЕТ у будні з 7:00 до 10:00 та у вихідні – з 8:00 до 10:00 продовжує розповідати українцям про оперативні новини в країні та долучати спеціалістів різних галузей.

Сьогодні до студії Сніданку з 1+1 на включенні доєдналась популярна співачка та тренерка проєкту Голос країни DOROFEEVA. Артистка презентувала новий відеокліп на пісню "У моїй душі" з альбому "Сенси" та розказала, чому наступний етап Голосу країни для неї вкрай важливий.

"У вересні вийшов мій сольний альбом, який називається "Сенси". І пісня "У моїй душі" перша в цьому альбомі. Авторами цієї пісні є Alyona Alyona та Jerry Heil. Хочу сказати, що вона не просто про кохання, а про те, що потрібно допомагати один одному і тим людям, яких ти любиш. Раніше у нас всіх була кар’єра, ми пройшли великий шлях, але наразі ми всі стали волонтерами. В цьому відео кожен знайде щось своє. Хтось із глядачів мені писав: в нас було таке саме відчуття, коли ми перший раз після початку повномасштабної війни зайшли до своєї оселі. Моя подруга вчора написала мені, що коли вперше зайшла до будинку, то просто плакала на підлозі. Але я вкладала в цю роботу ще більший сенс. В дитинстві в мене були друзі, якась дитяча кар’єра, я тоді тільки починала співати, вчилася, в мене був дім, але зараз, у наших дітей його відібрали. Більше 230 тисяч сімей втратили свої домівки. Мені шкода, що наші діти бачать такі кадри, тому хочу, щоб люди звернули увагу на всі жахи, які зараз кояться, та допомагали один одному", - каже співачка.

Надя Дорофєєва
DOROFEEVA на Сніданку з 1+1 презентувала новий кліп "У моїй душі" та розказала, чому "Вокальні Батли" для неї вкрай важливі / Прес-служба

Поспілкувалися зі співачкою і про проєкт Голос країни. Минулої неділі тренери завершили етап "сліпих прослуховувань" та повністю зібрали свої команди. Так, в команді кожного тренера опинилося по 16 учасників, але співачка на ім’я Анастасія Паламар настільки вразила своїм співом Потапа, що після того, як його команда була укомплектована, він попросив продюсерів проєкту порушити правила, та дозволити взяти до себе ще одну співачку. Сьогодні в ефірі Сніданку з 1+1 DOROFEEVA розповіла, як обирала вокалістів, та дала пораду тренерам на майбутнє.

"Відкрию таємницю: кожен тренер, коли йде на Голос країни, дуже переймається, чи будуть до нього у команду йти участники, як він буде за них змагатися. У минулому сезоні мій підопічний Сергій Лазановський отримав перемогу, тому в цьому сезоні мені було трохи легше, але я не очікувала, що буде такая реакція. Я не встигала виходити та забирати учасників до своєї команди. Я не знаю, як це працює і що відчувають учасники, але в мене в команді є співак на ім’я Амірян і він каже: ви знаєте, я не знав до кого йти, але ви на мене так дивились, що я вирішив йти до вас. Тому, якщо мене дивляться майбутні тренери Голосу країни, то моя порада на наступні сезони: дивіться в очі учасникам", - говорить DOROFEEVA.

Голос країни-12
DOROFEEVA на Сніданку з 1+1 презентувала новий кліп "У моїй душі" та розказала, чому "Вокальні Батли" для неї вкрай важливі / Прес-служба

Вже цієї неділі телеглядачі побачать новий етап Голосу країни під назвою "Вокальні Батли", в якому учасники в дуетах будуть доводити, що вони варті пройти до наступної сходинки у проєкті.

"Хочу сказати, що Батли для мене як для тренера один з найцікавіших етапів, тому що учасники починають по-справжньому змагатися один з одним, вже маючи якісь досвід. Вони один одного знають, товаришують, і для тренера це справжній біль, адже тобі потрібно з ними прощатися, а ви вже стали майже друзями. В батлах моє серце буде розриватся на шматки, але музики і прекрасних емоцій буде достатньо, а це саме те, чого наразі потребує глядач. Тому я щаслива, що Голос країни повернувся. Ми повинні бути сильними і набиратися позитивної енергії звідусіль", - каже тренерка проєкту.

Нагадаємо, у продовженні сезону оголошена благодійна мета – переглядаючи випуски, глядачі зможуть допомогти нашим захисникам боротись із ворогом. Голос країни разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" оголошує благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Його метою стане збір 3 млн гривень на важливу закупку для цілої бригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок на платформі онлайн за посиланням або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

Дивіться Голос країни щонеділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".

Голос країни Надя Дорофєєва Сніданок з 1+1 Голос країни-12
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