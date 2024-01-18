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Телеканал 1+1 Україна готує прем’єру української версії найвідомішого фінського проєкту "Song Of My Life"

Анна Підгорна
18 січня 2024, 11:20
"Пісня мого життя" - це відвертість, що натхненна піснею", - каже ведуча нового шоу Катерина Осадча.
Пісня мого життя - новий розважальний проєкт від 1+1 Україна
Пісня мого життя - новий розважальний проєкт від 1+1 Україна / колаж: Главред, фото: Прес-служба

Вже незабаром телеканал 1+1 Україна розпочне виробництво першого сезону української адаптації найпопулярнішого розважального проєкту Фінляндії "Song Of My Life", який збирає частку перегляду в понад 40%. В Україні проєкт отримає назву "Пісня мого життя". Минулого року телеглядачі вже бачили спеціальний епізод відомого проєкту. Тоді українська команда вирушила до Фінляндії, аби створити епізод, присвячений Україні, випуск транслювався одразу в двох країнах.

За правилами проєкту, зіркові учасники та лідери думок загадують пісні, що асоціюються у них з певним періодом життя, а сучасні українські артисти виконують їх на сцені. Гості та телеглядачі будуть намагатися відгадати, чия історія захована під загаданою піснею. Зірки розкажуть ексклюзивні та зворушливі подробиці свого життя, які ніхто ніколи не чув до цього моменту, поділяться болем, радістю, перемогами та падіннями. А кожен глядач зможе знайти підтримку і пригадати пісню, яка стала саундтреком його власного життя.

Ведучою "Пісні мого життя" стане засновниця проєкту "Знайти своїх" та ведуча Голосу країни Катерина Осадча.

"Минулого року, після того як ми зробили один епізод проєкту "Song Of My Life", одразу відчули, що це той формат, який повинен бути в Україні. Коли я сіла в літак з Фінляндії, одразу почала робити список героїв, які б могли взяти в ньому участь. Думала, якими б сенсаційними історіями вони могли поділитися. Я дуже рада, що нам вдалося втілити "Пісню мого життя" в Україні, і кожен глядач зможе побачити в цьому форматі себе. Все моє життя було пов‘язано з сенсаціями, інтерв‘ю та відвертостями зірок, тому для мене це знайоме поле, але в новому форматі. Це відвертість, що натхненна піснею", - каже Катерина Осадча.

Дистриб'ютором цього форматного проєкту є компанія ITV Studios. Виробництвом проєкту займатиметься команда 1+1 media Big Brave Events на чолі з продюсером Володимиром Завадюком. Партнер проєкту - Film.ua.

"Минулого року ми виробляли один епізод проєкту у Фінляндії спільно з нашими фінськими та українськими колегами Yellow Film & TV та FILM.UA Group. Тоді ми одразу закохалися в цей формат і виношували ідею створення подібного проєкту в Україні. Адже вважаємо, що музика в такі темні часи, здатна підбадьорювати людей, давати їм надію, надихати та повертати до життя. Музика обов’язково повинна лунати під час війни, особливо, коли вона доповнена надихаючими історіями, які доводять, що "завтра" буде. Саме тому проєкт "Пісня мого життя", де зірки будуть розповідати про свої неймовірні історії життя, про які ніхто і ніколи не чув - необхідний. В цьому проєкті глядачі обов’язково побачать учасників Голосу країни та сучасних українських музикантів, адже ми хочемо підтримувати українську музику на всіх рівнях", - каже продюсер проєкту Володимир Завадюк.

Дату прем’єри на телеканалі 1+1 Україна глядачі дізнаються незабаром.

Нагадаємо, в 2022 році в Україні та Фінляндія презентувала спешл-епізод проєкту "Song Of My Life", який транслювався в двох країнах одночасно. Цей випуск був присвячений Україні. Його спільно розробили фінський продакшн Yellow Film & TV та українські медіакомпанії 1+1 media і FILM.UA Group.Тоді організацією виступів для українського епізоду проєкту "Пісня мого життя" займалася команда Big Brave Events 1+1 media, режисерками заходу були TRI Directions — Наталія Лисенкова, Наталія Ровенська та Марія Григоращенко. В проєкті взяли участь ведучий Тімур Мірошниченко, співачка та тренерка Голосу країни DOROFEEVA, лідер гурту Антитіла Тарас Тополя та подружжя спортсменів, які є національною гордістю, — Михайло Романчук та Марина Бех.

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шоу-бізнес Катя Осадча Телеканал 1+1 новини шоу бізнесу
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