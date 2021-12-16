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Танці на пілоні і старі пісні про головне - подробиці нового випуску шоу Жіночий Квартал

16 грудня 2021, 18:59

Спекотні танці, жива музика, життєві ситуації і гумор чекають на телеглядачів вже в суботу.

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Анонс нового випуску Жіночого Кварталу / Пресслужба

У суботу, 18 грудня, о 22:15на телеканалі 1+1 відбудеться прем’єра нового випуску гумористичного шоу Жіночий Квартал. На глядачів очікує життєвий гумор та ситуації, знайомі кожному з нас.

Тетяна Песик та Валентин Міхієнко покажуть номер про молодих батьків, які вперше відвели дитину у дитячий садочок. Батьківство займає у них стільки часу, що вони не знають, як можна проводити час без дитини.

- Таню, там по телевізору не мультики.

- Як не мультики?

- Не знаю, там сидить чоловік у піджаку. І головне – жодної тварини, - розмовлятимуть актори.

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Анонс нового випуску Жіночого Кварталу / Пресслужба

Пандемія настільки змінила наше життя, що людина, яка вирушає на відпочинок, намагається насолодитись моментом на максимум. Актори Жіночого Кварталу Ірина Гатун, Валентин Міхієнко та Володимир Шумко покажуть історію одного з таких відпочинків у Турції.

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Анонс нового випуску Жіночого Кварталу / Пресслужба

Окрім того, на глядачів очікують і музичні номери. Еліна Мбані переспіває пісню Рідна мати моя на новий лад та розповість історію дорослого покоління, яке використовують гаджети, проте їхнє призначення не завжди зрозуміле молоді. Запрошеною зіркою стане учасниця Ліги Сміху - гумористка Світлана з команди Мы слышали Гагару. Вона заспіває пісню про дружбу.

Родзинкою випуску стане спекотний номер за участі акторки Жіночого Кварталу Катерини Нікітіної. Батьки дуже часто ходять на виступи своїх дітей. Мама, яку грає Анастасія Оруджова, вирішила підтримати і свою доньку, проте під час першого виступу у стриптиз-клубі.

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Анонс нового випуску Жіночого Кварталу / Пресслужба

Така підтримка трохи збентежила відвідувачів закладу.

"Чого ви на мене дивитесь? Ви номер дивіться!", - прокоментувала Оруджова.

Чому несподівано до клубу завітає батько і наскільки далеко зайде така батьківська підтримка – глядачі дізнаються вже у суботу о 22:15.

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Анонс нового випуску Жіночого Кварталу / Пресслужба

Музичний сюрприз від KALUSH та номер про незвичних колекторів - не пропустіть 18 грудня о 22:15 на телеканалі 1+1.

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шоу-бізнес канал 1+1 новини шоу бізнесу Жіночий Квартал
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