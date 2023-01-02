"Стане надійним плечем для глядача": Суханов у Сніданку з 1+1 розповів про шоу Говорить вся країна

Майбутня прем’єра шукатиме баланс між розважальним та максимально практичним форматом, до якого звертатимуться, як до острівка впевненості та спокою.

Говорить вся країна з Олексієм Сухановим - нове ток-шоу від 1+1 / Прес-служба

Нещодавно стало відомо, що телеканал 1+1 працює над виробництвом ток-шоу під назвою "Говорить вся країна", в якому у форматі журналістського розслідування автори проєкту розкриватимуть деталі подій, які викликали суспільний резонанс.

Сьогодні до студії Сніданку з 1+1 завітав ведучий проекту, журналіст та радіоведучий - Олексій Суханов. Він розповів про свої новорічні традиції та поділився, чого очікувати телеглядачам від прем’єри ток-шоу Говорить вся країна.

"Понад 10 років я дотримуюсь традиції: зустрічаю Новий рік вдома, у Києві, а 1 січня прямую до Латвії. Але зараз в нас такі обставини, яким покладе край 2023 рік, тому зустрічав Новий рік вдома десь до 5 ранку і просто пішов спати", - каже Олексій Суханов.

Відповів Олексій і на запитання, що хорошого приніс йому 2022 рік, який був вкрай важким для всіх українців.

Говорить вся країна з Олексієм Сухановим - нове ток-шоу від 1+1 / Прес-служба

"Незважаючи на трагічність подій минулого року, він навчив нас цінувати життя по-справжньому. Він позбавив нас від усього зайвого та наблизив до тих людей, які є справжніми друзями та коханими. На превеликий жаль він навчив нас правді ціною великої трагедії. Зараз через це багато чоловіків та жінок знаходяться на передовій, аби ми жили в європейській країні та поважали один одного, незалежно від статусів, віку і так далі. Колись я був в одній київській школі, де мене вразило їхнє гасло: "Ми різні, ми рівні, ми рідні". Думаю, воно дуже добре характеризує українців, які і досі борються за свободу", - говорить телеведучий.

До того ж, Олексій Суханов розповів, яким буде ток-шоу Говорить вся країна та поділився першими подробицями про прем’єру: "Говорить вся країна буде дуже справжнім ток-шоу, тому що всі історії, які прозвучать у студії, будуть з життя українців. Ця програма стане опорою для глядача, щоб нас сприймали як надійне плече і могли знайти для себе якісь відповіді. Це не розважальний формат, це вкрай практичний формат, адже розглядаючи нову історію, глядач матиме змогу навчитися запобіганню подібних проблем. Ми маємо його підтримати, випередити та встановити справедливість - саме в цьому і є головна місія проєкту".

Нагадаємо, кожний випуск будуватиметься довкола однієї історії із життя героя проєкту. Місія ток-шоу Говорить вся країна - віднайти правду та встановити справедливість в найскладніших життєвих ситуаціях, навіть в умовах воєнного часу. Ведучим ток-шоу став Олексій Суханов. Незважаючи на російське походження, у 2014 році він остаточно переїхав до Києва, підтримавши Україну та європейські цінності. За кілька років вивчив українську мову та у 2019 році отримав українське громадянство. Із початком повномасштабного вторгнення виступив із засудженням російської агресії та вступив до київського ТРО.