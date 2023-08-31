Дивись на світ особливим поглядом: на 1+1 Україна стартує новий осінній сезон

Кращі шоу, свіжі серіали та розважальні проєкти з новими силами розпочинають свою трансляцію.

https://glavred.net/show/smotri-na-mir-osobym-vzglyadom-na-1-1-ukraina-startuet-novyy-osenniy-sezon-10497154.html Посилання скопійоване

Анонс осіннього сезону на 1+1 Україна / колаж: Главред, фото: Прес-служба

На телеканалі 1+1 Україна стартує новий осінній сезон, який дозволить глядачам подивитись на світ особливим поглядом, щоб краще зрозуміти процеси та актуальні події. Телеканал приготував масштабні прем’єри улюблених проєктів, авторські проєкти та нові серіали.

Сніданок з 1+1

Щодня з 7:00 до 09:30 на телеканалі 1+1 Україна глядачів головного ранкового проєкту країни Сніданок з 1+1 очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. У суботу та неділю з 7:00 до 9:30 глядачі зустрічатимуть ранок у компанії ранкового проєкту "Сніданок. Вихідний". Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ, телеканалі ТЕТ та Youtube Сніданку з 1+1.

Більше новин про ранкове шоу читайте на сайті 1+1.

відео дня

Анонс осіннього сезону на 1+1 Україна - Сніданок з 1+1 / Прес-служба

Голос країни-13

3 вересня о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна відбудеться довгоочікувана прем’єра європейського сезону Голосу країни-13. Новий сезон знімається у Варшаві за підтримки польських партнерів та на їхніх потужностях. Сезон має на меті за допомогою музики показати солідарність родини європейських народів, висловити повагу і вдячність європейським націям за підтримку українців, надихнутись культурою інших народів та показати таланти нашого народу.

Дев’ять неділь поспіль глядачі зможуть насолоджуватись виступами українських потужних вокалістів. Тренерами сезону стали self-made артистка Юлія Саніна, зірка номер 1 в Україні - Артем Пивоваров, музичний продюсер, співзасновник лейблу ENKO Іван Клименко та обличчя сучасної музики та тренерка-переможниця Голосу країни-11 - DOROFEEVA. За новими правилами, команди тренерів цього року складатимуться із 10 співаків, а всього на сцену вийдуть 60 учасників. Окрім того, сезон музичного проєкту вперше отримав саундтрек, прем'єра якого нещодавно відбулась на всіх цифрових майданчиках.

Де подивитись Голос країни, читайте тут.

Анонс осіннього сезону на 1+1 Україна - Голос країни-13 / Прес-служба

Світ навиворіт із Дмитром Комаровим

Цієї осені на глядачів телеканалу 1+1 Україна очікують прем’єри від Дмитра Комарова. Ведучий працює над новим сезоном улюбленого тревел проєкту Світ навиворіт. У нових випусках ми побачимо Україну - країну сильних людей очима Дмитра Комарова. Журналіст та телеведучий як завжди тримає руку на пульсі найактуальніших подій країни та готує ексклюзивні матеріали в своєму авторському стилі. Не пропустіть нові подробиці на офіційних ресурсах телеканалу 1+1 Україна.

Анонс осіннього сезону на 1+1 Україна - Світ навиворіт із Дмитром Комаровим / Прес-служба

Говорить вся країна

З понеділка по четвер о 19:30 на телеканалі 1+1 Україна - нові випуски суспільно-важливого токшоу Говорить вся країна, яке має на меті розібратися в резонансних справах та перетворити проблеми на план дій.

Телеведучий Олексій Суханов каже, що новий сезон проєкту покаже на прикладі реальних історії, як знайти вихід із будь-якої складної ситуації.

Вже незабаром телеглядачі побачать невигадані історії, в яких героям довелося зіткнутися з несправедливістю, ударами долі, криміналом та іншими випробовуваннями, коли доводиться захищати власні права.

Більше новин про проєкт тут.

Анонс осіннього сезону на 1+1 Україна - Говорить вся країна з Олексієм Сухановим / Прес-служба

Закохай мене, якщо зможеш

Телеканал 1+1 Україна розпочне серіальний сезон 2 жовтня із прем’єри авантюрного детективу "Закохай мене, якщо зможеш". Псевдо-чаклун організував бізнес, який користується великим попитом. Але все може зруйнуватись, коли на слід виходить професійна мисливиця на псевдо-магів. Тепер треба розробити незвичний план, щоб зберегти бізнес. Хто виграє в цій грі і вийде переможцем? Дізнаєтесь в авантюрному детективі "Закохай мене, якщо зможеш".

Жіночий лікар. Нове життя

Прем’єра на 1+1 Україна! Уже цієї осені серіал розкаже про акушера-гінеколога Михайла Гончара, який був змушений переїхати до Києва із Сіверодонецька. Лікарню, де він очолював пологове відділення, було зруйновано внаслідок російського обстрілу, як і дім Михайла. Він влаштовується в столичний Науково-дослідний центр акушерства та репродуктології, куди скеровують вагітних із патологіями та ускладненнями з усієї України. На новій роботі йому доведеться мати справу зі складними медичними випадками, а також вирішувати особисті проблеми, пов'язані з складністю своєї професії.

Анонс осіннього сезону на 1+1 Україна - Жіночий лікар. Нове життя / Прес-служба

Польовий шпиталь

За сюжетом медичної драми, в мальовничому містечку на кордоні з Польщею під час повномасшатбного вторгнення росії в Україну розгорнув роботу польовий шпиталь. Тут працюють разом українські лікарі, добровольці та висококваліфіковані спеціалісти з різних країн, таких як Ізраїль, Польща і Америка. Вони відмовилися від свого спокійного життя, щоб допомагати і рятувати життя тих, хто постраждав від військових дій. Кожен день у шпиталі - це складні кейси і надія на краще.

Анонс осіннього сезону на 1+1 Україна - Польовий шпиталь / Прес-служба

Коло омани

Серіал розповідає історію жертви домашнього насильства Ліни, яка опиняється за гратами за вбивство власного чоловіка. В тюрмі вона народжує доньку, яку забирає свекруха, аби помститися. Дитина дивом залишається живою, її всиновлює інша родина. Опинившись на волі вона має знайти справжнього вбивцю аби довести собі, що гідна бути поруч із донькою, а поки відчуваючи провину змушена обрати шлях обману, аби знаходитись поруч.

Анонс осіннього сезону на 1+1 Україна - Коло омани / Прес-служба

Сталеві нерви

Макс - амбітний менеджер зі складним характером. Впливой дідусь Макса вважає, що дівчина Марта може змінити онука. Він ставить умову: Макс має одружитися з Мартою, або втратить спадок. В Макса є свій план, як виконати поставлену умову, але в той же час залишитись вірним собі.

Мольфар

Коли зникає межа між реальністю та потойбіччям, люди звертаються по допомогу до Мольфара. Він знає всі відповіді, але тільки дає підказки, що приведуть до істини. На глядачів чекають абсолютно нові, цікаві історії про мольфара, який мешкає у віддаленому будинку, розташованому біля озера. До нього приходять люди, які опинились у важкій ситуації та не змогли самостійно знайти вихід.

Вечори документальних фільмів "Історії України: відновлення правди"

Щосуботи о 23:15 на 1+1 Україна - вечори документального кіно під назвою "Історії України: відновлення правди". Українські глядачі зможуть побачити документальні стрічки авторства журналістів та творчих команд телеканалу 1+1 Україна, які розвінчують російські історичні міфи про нашу державу та допоможуть засвоїти уроки минулого, щоб не повторювати помилки у майбутньому.

Мосейчук+

"Мосейчук+" - авторський проєкт телеведучої Наталії Мосейчук. На глядачів чекають відверті історії про українців - людей, які впливають на долю нашої країни, які своїми вчинками рухають країну вперед та визначають її майбутнє. Проєкт можна подивитись також на YouTube-каналі Наталії Мосейчук та платформі Київстар ТБ. Дивіться два рази на місяць по п’ятницях о 21:30.

Анонс осіннього сезону на 1+1 Україна - Мосейчук+ / Прес-служба

ЖВЛ

Рубрика "ЖВЛ представляє" із Тімуром Мірошниченком, яка виходить щоденно у Сніданку з 1+1, розповість свіжі історії із життя відомих українців. Повні випуски проєкту дивіться у суботу та неділю о 9:30.

Анонс осіннього сезону на 1+1 Україна - ЖВЛ представляє / Прес-служба

Вечірній Квартал

Смійся бідам у вічі: Студія Квартал 95 готує для глядачів нові випуски із актуальним гумором. Так, 2 вересня о 19:30 на телеканалі 1+1 Україна відбудеться прем’єра "Великого музичного Кварталу". Від початку повномасштабної війни актори Студії Квартал 95 разом з друзями-артистами дали вже понад 300 концертів для наших захисників та захисниць. Виїжджали близько до передової, виступали у військових частинах, на полігонах, у госпіталях, в деокупованих містах та селах - щоб подякувати справжнім героям та підтримати всіх українців.

Анонс осіннього сезону на 1+1 Україна - Вечірній Квартал / Прес-служба

Актори "Вечірнього Кварталу" та "Жіночого Кварталу" висміюватимуть ворога та жартуватимуть на актуальні для кожного українця теми. Дивіться по суботах.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.