УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Шоу

Дивись на світ особливим поглядом: на 1+1 Україна стартує новий осінній сезон

Анна Підгорна
31 серпня 2023, 13:37 оновлено 31 серпня, 13:37
16
Кращі шоу, свіжі серіали та розважальні проєкти з новими силами розпочинають свою трансляцію.
Анонс осіннього сезону на 1+1 Україна
Анонс осіннього сезону на 1+1 Україна / колаж: Главред, фото: Прес-служба

На телеканалі 1+1 Україна стартує новий осінній сезон, який дозволить глядачам подивитись на світ особливим поглядом, щоб краще зрозуміти процеси та актуальні події. Телеканал приготував масштабні прем’єри улюблених проєктів, авторські проєкти та нові серіали.

Сніданок з 1+1

Щодня з 7:00 до 09:30 на телеканалі 1+1 Україна глядачів головного ранкового проєкту країни Сніданок з 1+1 очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. У суботу та неділю з 7:00 до 9:30 глядачі зустрічатимуть ранок у компанії ранкового проєкту "Сніданок. Вихідний". Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ, телеканалі ТЕТ та Youtube Сніданку з 1+1.

Більше новин про ранкове шоу читайте на сайті 1+1.

відео дня
Сніданок з 1+1
Анонс осіннього сезону на 1+1 Україна - Сніданок з 1+1 / Прес-служба

Голос країни-13

3 вересня о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна відбудеться довгоочікувана прем’єра європейського сезону Голосу країни-13. Новий сезон знімається у Варшаві за підтримки польських партнерів та на їхніх потужностях. Сезон має на меті за допомогою музики показати солідарність родини європейських народів, висловити повагу і вдячність європейським націям за підтримку українців, надихнутись культурою інших народів та показати таланти нашого народу.

Дев’ять неділь поспіль глядачі зможуть насолоджуватись виступами українських потужних вокалістів. Тренерами сезону стали self-made артистка Юлія Саніна, зірка номер 1 в Україні - Артем Пивоваров, музичний продюсер, співзасновник лейблу ENKO Іван Клименко та обличчя сучасної музики та тренерка-переможниця Голосу країни-11 - DOROFEEVA. За новими правилами, команди тренерів цього року складатимуться із 10 співаків, а всього на сцену вийдуть 60 учасників. Окрім того, сезон музичного проєкту вперше отримав саундтрек, прем'єра якого нещодавно відбулась на всіх цифрових майданчиках.

Де подивитись Голос країни, читайте тут.

Голос країни-13
Анонс осіннього сезону на 1+1 Україна - Голос країни-13 / Прес-служба

Світ навиворіт із Дмитром Комаровим

Цієї осені на глядачів телеканалу 1+1 Україна очікують прем’єри від Дмитра Комарова. Ведучий працює над новим сезоном улюбленого тревел проєкту Світ навиворіт. У нових випусках ми побачимо Україну - країну сильних людей очима Дмитра Комарова. Журналіст та телеведучий як завжди тримає руку на пульсі найактуальніших подій країни та готує ексклюзивні матеріали в своєму авторському стилі. Не пропустіть нові подробиці на офіційних ресурсах телеканалу 1+1 Україна.

Світ навиворіт із Дмитром Комаровим
Анонс осіннього сезону на 1+1 Україна - Світ навиворіт із Дмитром Комаровим / Прес-служба

Говорить вся країна

З понеділка по четвер о 19:30 на телеканалі 1+1 Україна - нові випуски суспільно-важливого токшоу Говорить вся країна, яке має на меті розібратися в резонансних справах та перетворити проблеми на план дій.

Телеведучий Олексій Суханов каже, що новий сезон проєкту покаже на прикладі реальних історії, як знайти вихід із будь-якої складної ситуації.

Вже незабаром телеглядачі побачать невигадані історії, в яких героям довелося зіткнутися з несправедливістю, ударами долі, криміналом та іншими випробовуваннями, коли доводиться захищати власні права.

Більше новин про проєкт тут.

Говорить вся країна з Олексієм Сухановим
Анонс осіннього сезону на 1+1 Україна - Говорить вся країна з Олексієм Сухановим / Прес-служба

Закохай мене, якщо зможеш

Телеканал 1+1 Україна розпочне серіальний сезон 2 жовтня із прем’єри авантюрного детективу "Закохай мене, якщо зможеш". Псевдо-чаклун організував бізнес, який користується великим попитом. Але все може зруйнуватись, коли на слід виходить професійна мисливиця на псевдо-магів. Тепер треба розробити незвичний план, щоб зберегти бізнес. Хто виграє в цій грі і вийде переможцем? Дізнаєтесь в авантюрному детективі "Закохай мене, якщо зможеш".

Жіночий лікар. Нове життя

Прем’єра на 1+1 Україна! Уже цієї осені серіал розкаже про акушера-гінеколога Михайла Гончара, який був змушений переїхати до Києва із Сіверодонецька. Лікарню, де він очолював пологове відділення, було зруйновано внаслідок російського обстрілу, як і дім Михайла. Він влаштовується в столичний Науково-дослідний центр акушерства та репродуктології, куди скеровують вагітних із патологіями та ускладненнями з усієї України. На новій роботі йому доведеться мати справу зі складними медичними випадками, а також вирішувати особисті проблеми, пов'язані з складністю своєї професії.

Жіночий лікар. Нове життя
Анонс осіннього сезону на 1+1 Україна - Жіночий лікар. Нове життя / Прес-служба

Польовий шпиталь

За сюжетом медичної драми, в мальовничому містечку на кордоні з Польщею під час повномасшатбного вторгнення росії в Україну розгорнув роботу польовий шпиталь. Тут працюють разом українські лікарі, добровольці та висококваліфіковані спеціалісти з різних країн, таких як Ізраїль, Польща і Америка. Вони відмовилися від свого спокійного життя, щоб допомагати і рятувати життя тих, хто постраждав від військових дій. Кожен день у шпиталі - це складні кейси і надія на краще.

Польовий шпиталь
Анонс осіннього сезону на 1+1 Україна - Польовий шпиталь / Прес-служба

Коло омани

Серіал розповідає історію жертви домашнього насильства Ліни, яка опиняється за гратами за вбивство власного чоловіка. В тюрмі вона народжує доньку, яку забирає свекруха, аби помститися. Дитина дивом залишається живою, її всиновлює інша родина. Опинившись на волі вона має знайти справжнього вбивцю аби довести собі, що гідна бути поруч із донькою, а поки відчуваючи провину змушена обрати шлях обману, аби знаходитись поруч.

Коло омани
Анонс осіннього сезону на 1+1 Україна - Коло омани / Прес-служба

Сталеві нерви

Макс - амбітний менеджер зі складним характером. Впливой дідусь Макса вважає, що дівчина Марта може змінити онука. Він ставить умову: Макс має одружитися з Мартою, або втратить спадок. В Макса є свій план, як виконати поставлену умову, але в той же час залишитись вірним собі.

Мольфар

Коли зникає межа між реальністю та потойбіччям, люди звертаються по допомогу до Мольфара. Він знає всі відповіді, але тільки дає підказки, що приведуть до істини. На глядачів чекають абсолютно нові, цікаві історії про мольфара, який мешкає у віддаленому будинку, розташованому біля озера. До нього приходять люди, які опинились у важкій ситуації та не змогли самостійно знайти вихід.

Вечори документальних фільмів "Історії України: відновлення правди"

Щосуботи о 23:15 на 1+1 Україна - вечори документального кіно під назвою "Історії України: відновлення правди". Українські глядачі зможуть побачити документальні стрічки авторства журналістів та творчих команд телеканалу 1+1 Україна, які розвінчують російські історичні міфи про нашу державу та допоможуть засвоїти уроки минулого, щоб не повторювати помилки у майбутньому.

Мосейчук+

"Мосейчук+" - авторський проєкт телеведучої Наталії Мосейчук. На глядачів чекають відверті історії про українців - людей, які впливають на долю нашої країни, які своїми вчинками рухають країну вперед та визначають її майбутнє. Проєкт можна подивитись також на YouTube-каналі Наталії Мосейчук та платформі Київстар ТБ. Дивіться два рази на місяць по п’ятницях о 21:30.

Мосейчук+
Анонс осіннього сезону на 1+1 Україна - Мосейчук+ / Прес-служба

ЖВЛ

Рубрика "ЖВЛ представляє" із Тімуром Мірошниченком, яка виходить щоденно у Сніданку з 1+1, розповість свіжі історії із життя відомих українців. Повні випуски проєкту дивіться у суботу та неділю о 9:30.

ЖВЛ представляє
Анонс осіннього сезону на 1+1 Україна - ЖВЛ представляє / Прес-служба

Вечірній Квартал

Смійся бідам у вічі: Студія Квартал 95 готує для глядачів нові випуски із актуальним гумором. Так, 2 вересня о 19:30 на телеканалі 1+1 Україна відбудеться прем’єра "Великого музичного Кварталу". Від початку повномасштабної війни актори Студії Квартал 95 разом з друзями-артистами дали вже понад 300 концертів для наших захисників та захисниць. Виїжджали близько до передової, виступали у військових частинах, на полігонах, у госпіталях, в деокупованих містах та селах - щоб подякувати справжнім героям та підтримати всіх українців.

Вечірній Квартал
Анонс осіннього сезону на 1+1 Україна - Вечірній Квартал / Прес-служба

Актори "Вечірнього Кварталу" та "Жіночого Кварталу" висміюватимуть ворога та жартуватимуть на актуальні для кожного українця теми. Дивіться по суботах.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
шоу-бізнес Світ навиворіт Вечерний квартал Сніданок з 1+1 Телеканал 1+1 новини шоу бізнесу серіали 1+1
Реклама

Головне за день

Є три версії: правоохоронці не виключили підрив гелікоптерів Мі-8 на Донбасі

Є три версії: правоохоронці не виключили підрив гелікоптерів Мі-8 на Донбасі

14:02 Україна
Вразили ціль на дальності за 700 км: Зеленський заявив про потужний успіх ЗСУ

Вразили ціль на дальності за 700 км: Зеленський заявив про потужний успіх ЗСУ

13:30 Політика
США перекинуть до Британії 54 ядерних бомбардувальників F-35 - The Telegraph

США перекинуть до Британії 54 ядерних бомбардувальників F-35 - The Telegraph

12:12 Світ
Всі головні новини

Останні новини

14:03

Жир відійде на очах: як легко почистити сітку витяжки

14:02

Є три версії: правоохоронці не виключили підрив гелікоптерів Мі-8 на Донбасі

13:44

Гості пальчики оближуть: рецепт простого і універсального маринаду для грибів

13:37

Дивись на світ особливим поглядом: на 1+1 Україна стартує новий осінній сезон

13:30

Вразили ціль на дальності за 700 км: Зеленський заявив про потужний успіх ЗСУ

Путін проведе вибори і продовжить воювати, його зупинить лише смута - ЯковенкоПутін проведе вибори і продовжить воювати, його зупинить лише смута - Яковенко
13:29

Які рибки притягують гроші і де краще поставити акваріум по феншуй

13:17

Що потрібно принести в будинок 1 вересня, щоб був достаток: прикмети і заборони

13:03

ВСД - не вирок: що не можна робити при вегето-судинної дистонії

13:00

Таро-прогноз на повню 31 серпня 2023: Рибам - знак долі, Овнам - втеча, Дівам - перешкодиВідео

Реклама
12:50

Поліцейська стрілянина у Дніпрі: у ДБР пояснили, чи був загиблий п'яним

12:33

Олександр Еллерт розповів, як покинув країну під час війни

12:12

США перекинуть до Британії 54 ядерних бомбардувальників F-35 - The Telegraph

12:03

У Британії - новий глава Міноборони: що зміниться для України з приходом Гранта Шеппса

11:58

Не варто навіть піднімати: чим небезпечний сатанинський гриб і чому

11:52

Кому з українців "рубануть" пенсію: як не залишитися без заслужених грошей

11:22

Ніхто не здогадається, що за смакота на столі: рецепт знаменитого десерту з лавашаВідео

11:21

"Путін звинуватив Лукашенка у змові": у Мережі розкрили деталі сварки двох диктаторів

10:58

Сантехнік не потрібен: як пробити засмічення в каналізації за 2 хвилини підручними засобами

10:52

Хто ризикує втратити бронь від мобілізації: роз'яснення чиновників

10:46

У Донецькій області розбилися два українських вертольоти Мі-8

Реклама
10:43

Favbet Foundation передав розвідникам ЗСУ мікроавтобус

10:25

Літо затримається ще на 2-3 тижні: якою буде погода в Україні у вересні 2023

10:04

Вчений рік носив пташину голову, щоб подружитися з пернатими: що з цього вийшло

10:04

Сезон тихого полювання: секрет швидкої чистки грибів без клопоту

09:54

"Традиційні заходи": експерт назвав українцям прості способи пережити блекаути

09:48

ЗСУ просунулися на Запоріжжі і наступають на півдні від Бахмута - Генштаб

09:24

Резнікова відправлять у відставку: нардеп назвав терміни звільнення міністра та ім'я наступника

09:14

Коли котлети вже набридли: що приготувати з фаршу на сковороді і в духовці

09:12

Гороскоп на завтра 1 вересня 2023: Близнюкам - грошові втрати, Ракам потрібен відпочинок

08:59

"Вважаю себе більш компетентним": Гіркін з СІЗО вирішив "посунути" Путіна з поста президента

08:53

Група 1+1 media спільно з Фондом "Повернись живим" запускають другий етап проєкту "Ліга Аеророзвідки"

08:52

Нова пошта сплатила 5 млрд грн податків за піврокуФото

08:51

Чи мав право поліцейський розстріляти чоловіка в ДніпріПогляд

08:37

Пошкоджено два Іл-76: у Мережі показали перші супутникові знімки аеродрому в Пскові

08:15

Українець відсудив у ПриватБанку десяток тисяч гривень: що сталося і чому

07:59

Яке сьогодні свято 31 серпня: кого потрібно привітати в цей день

07:47

Атака дронів на аеродром у Пскові: в ISW розповіли, чому не спрацювала ППО

06:47

Столтенберг про контрнаступ ЗСУ: "Українці знову перевершили очікування"

06:30

Коли краще тренуватися, щоб схуднути: відома фітнестренерка назвала "золотий" часВідео

06:28

Коли Кремль піде на мобілізацію?Погляд

Реклама
05:30

Як почистити і освіжити килим в домашніх умовах: 5 найефективніших способів

04:30

"Крим стане пасткою": Жданов спрогнозував терміни звільнення півострова

03:30

Пригожина вбило Міноборони РФ, ФСБ цього не пробачить – Жданов

03:05

"Допоможіть роздягнути Дашу": Володимир Дантес дав фанатам незвичайне завдання

02:35

"Літаки знищені": експерт пояснив, чим і як били по псковському аеродрому

02:05

Що не можна робити в Німеччині: 5 заборон, про які важливо знати

01:35

Експерт-Енергетик пояснив, чи варто побоюватися відключень світла через обстріли

30 серпня, середа
23:58

"Ударів буде багато": у Зеленського натякнули на збільшення "бавовни" у Росії

23:45

Довгоочікувана прем’єра: топ-4 факти про європейський, 13-ий сезон Голосу країни

23:41

Серга назвав українську співачку, яка відмовилася приїхати на фронтВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти