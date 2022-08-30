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Сміємось – отже не здаємось: Ліга Сміху повертається на екрани – відтепер на телеканалі ТЕТ

30 серпня 2022, 12:56

Промінь щастя у темному царстві та заряд позитиву - на глядачів очікує грандіозне шоу.

Ліга Сміху
Ліга Сміху повертається на екрани – відтепер на телеканалі ТЕТ / Прес-служба

У такий складний для України час гумор допомагає людям не здаватись. Тому гумористичні п’ятниці повертаються: скоро на телеканалі ТЕТ. Вже 23 вересня о 19:00відбудеться довгоочікуване повернення гумористичного проєкту Ліга Сміху.

За вісім сезонів шоу Ліга Сміху відкрила неймовірну кількість талантів, які активно продовжують свою справу. Наяйскравіші номери різних сезонів проєкту, улюблені тренери та різноманітні пародії, які нікого не залишать байдужим. На глядачів очікує повернення зіркового сезону Битви титанів, у якому зберуться найсильніші команди за усю історію проєкту: "Ветерани космічних військ", "30+", "Наш формат", "Тріо різні", "Вінницькі", "Відпочиваємо разом", "Горобчик", "Стадіон Діброва", "VIP Тернопіль" та "Веселі Бобри" (збірна команд "Загорецька Людмила Степанівна" та "Стояновка"). Разом із ними створювати настрій українцям будуть тренери - Сергій Бабкін, Олеся Жураківська, Маша Єфросиніна, Гарік Корогодський, Володимир Дантес та Станіслав Боклан. Найкращі коміки відтепер в ефірі телеканалу ТЕТ.

Ліга Сміху
Тренери Ліги Сміху / Прес-служба

Після повномасштабного вторгнення гумористи різних сезонів Ліги Сміху активно проявляють себе на культурному, волонтерському та бойовому фронтах. Організовують благодійні збори, дають багато концертів для наших військових на передовій і вірять у непереможну Україну.

Видео дня

Переможець третього сезону Ліги Сміху, учасник команди "Загорецька Людмила Степанівна" Віктор Розовий зараз захищає Україну у складі полку Азов. В одному з інтерв’ю комік прокоментував, що рішення піти на фронт було обдуманим. Він виконує поставлені завдання командира, а під час звільнень долучається до різноманітних благодійних ініціатив, розповідає громадськості про важливість боротьби проти окупанта на різних суспільних фронтах.

Ліга Сміху
Переможець третього сезону Ліги Сміху, учасник команди "Загорецька Людмила Степанівна" Віктор Розовий / Прес-служба

А от володар переможного кубка другого сезону Ліги Сміху Марк Куцевалов, відомий як учасник монокоманди "Примарний гонщик", до Дня Незалежності України подолав пішки 850 км, аби зібрати 2 млн 850 тисяч гривень на три машини швидкої допомоги. Комік назвав свою пригоду реаліті-шоу "Швидкий похід". Вирушив Куцевалов з рідного Чорноморська до Говерли 6 серпня. На маршруті він заздалегідь знайшов охочих прихистити його вночі. Щодня гуморист фільмував свою подорож. Потрібну суму коміку вдалось зібрати ще до того, як він завершив цю благодійну ходу та піднявся на найвищу точку України. На Говерлі небайдужі українці зустрічали гумориста оплесками та з українськими прапорами фотографувалися з ним на згадку.

Ліга Сміху
Переможець 2 сезону Ліги Сміху Марк Куцевалов / Прес-служба

Учасниці команди "Тріо різні та ведучий" - Аліна Блажкевич, Олександра Машлятіна та Анастасія Оруджова - з перших днів повномасштабного вторгнення росії на територію України активно виступають для українських захисників, підіймаючи їхній бойовий дух на передовій. Окрім того, гумористи займаються волонтерством та особисто організовують благодійні збори.

Ліга Сміху
Команда Ліги Сміху "Тріо різні та ведучий" - Аліна Блажкевич, Олександра Машлятіна та Анастасія Оруджова / Прес-служба

Не пропусти зустріч з улюбленими командами та коміками - з 23 вересня о 19:00 на телеканалі ТЕТ. Сміємось - отже не здаємось!

канал 1+1 Ліга сміху Телеканал 1+1
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