Проєкт "Говорить вся країна" оголошує збір історій глядачів

Нове ток-шоу від 1+1, присвячне резонансним подіям, шукає своїх героїв.

Олексій Суханов у ток-шоу Говорить вся країна / Прес-служба

Нещодавно стало відомо, що телеканал 1+1 активно працює над виробництвом нового ток-шоу під назвою "Говорить вся країна", де в форматі журналістського розслідування автори проєкту розкриватимуть деталі подій, які викликали суспільний резонанс.

За допомогою сюжетів, героїв та свідків крок за кроком проявлятимуться нові факти кейсів, які сколихнули всю країну. Кожний випуск будуватиметься довкола однієї історії із життя героя проєкту.

Телеканал 1+1 оголошує збір історій для ток-шоу "Говорить вся країна", ведучим якого став відомий тележурналіст Олексій Суханов. Відтепер кожен телеглядач може поділитися власною резонансною історією і стати частиною нового проєкту на 1+1 Україна.

Для того, щоб ваш життєвий досвід був почутим, потрібно заповнити анкету, детально описати події, які сталися з вами і вашою родиною, поділитися фотографіями або відеоматеріалами. Жодна історія не повинна бути забутою у такий складний час, адже місія ток-шоу "Говорить вся країна" - віднайти правду та встановити справедливість в найскладніших життєвих ситуаціях, навіть в умовах воєнного часу.

Посилання на збір історій

Нагадаємо, виробництвом проєкту займається команда продюсера Акіма Галімова, ведучим проєкту став Олексій Суханов, який незважаючи на російське походження, у 2014 році остаточно переїхав до Києва, підтримавши Україну та європейські цінності. За кілька років вивчив українську мову та у 2019 році отримав українське громадянство. Із початком повномасштабного вторгнення виступив із засудженням російської агресії та вступив до київського ТРО.