Прем’єра на ТЕТ: унікальне реаліті-шоу "Найкраща оселя" представило крутих експертів

Порадники шоу "Найкраща оселя" - хто вони, та чому їх авторитетна думка стане у нагоді не тілки учасникам проєкту, а й телеглядачам.

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Найкраща оселя на ТЕТ - названо імена порадників / колаж: Главред, фото: Пресслужба

Уже восени на телеканалі ТЕТ відбудеться прем’єра нового унікального реаліті-шоу "Найкраща оселя", аналогів якому немає в Україні, проєкту про ремонт, експерименти в будівництві, креативні рішення в дизайні та неповторні домівки, яких ви не бачили ніколи раніше. Його учасники ділитимуться власними історіями та доводитимуть суперникам, що саме їхня оселя гідна називатися найкращою. Вони оцінюватимуть житло одне одного, але вирішальними у змаганні осель стануть бали справжніх професіоналів – Жені Дубровської та Саши Кєвшина. Хто вони, дізнавайтеся далі.

Женя Дубровська – архітекторка за освітою та дизайнерка інтер'єрів з більш ніж 17-річним досвідом. Чотири роки тому вона заснувала власну дизайн-студію YD studio, а 2021 року найпопулярніший в Україні інтер’єрний журнал ELLE Decoration визнав її "Проривом року". Женя розробляє проєкти для відомих людей – музикантів, журналістів і зірок телебачення. Вона виступає за поєднання прогресивного та класичного в дизайні, має бездоганний смак і надихає бачити красу в деталях.

Саша Кєвшин – співзасновник і генеральний директор будівельної компанії Good Idea, а також ведучий подкасту про ремонт, будівництво, дизайн інтер'єру та архітектуру. Він не боїться експериментів і легко втілює найсміливіші ідеї у власних проєктах. Саша знає все про безпечні матеріали, якісні рішення під будь-які завдання та бюджет, економію часу, зусиль і грошей.

Женя Дубровська та Саша Кєвшин спроєктували десятки осель, оновили простір й облаштували затишок у сотнях приміщень і стали топами у своїй сфері. Тож немає сумнівів у тому, що їхні знання та поради будуть корисними не лише для учасників шоу "Найкраща оселя", а й для всіх українців, аби кожен дім був комфортним і найкращим для його власників.

Надихайтеся унікальними домівками й переймайте досвід професіоналів у реаліті-шоу "Найкраща оселя". Прем’єра вже цієї осені на телеканалі ТЕТ.

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