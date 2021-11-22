Підняв кубок над головою втретє поспіль: стало відомо, хто виграв Лігу Сміху

Номер-пародія на серіал Моя улюблена Страшко / Пресслужба

19 листопада на телеканалі 1+1 відбувся грандіозний фінал гумористичного шоу Ліга Сміху. Три найсильніші команди змагались за кубок та звання найсмішнішої команди восьмого сезону. У фіналі грали Моя провінція разом з Машею Єфросиніною, В активному пошуку та Володимир Дантес, СМТ з тренером Олесею Жураківською.

За сумою балів чотирьох конкурсів (273) перемогу отримала команда В активному пошуку. Хлопці з Тернополя грали в сезоні вперше.

"Це був дуже емоційний період нашого життя! Дякуємо всім за підтримку! Ліга сміху, ми тебе любимо," - зазначили гумористи на своїй сторінці в Instagram.

У свою чергу для Володимира Дантеса це вже друга перемога поспіль та третій кубок переможця в руках. У "Битві титанів" співак виграв сезон разом з командою Воробушек, а у фіналі шостого сезону через хворобу Дантес замінив Юрія Ткача, який тоді став переможцем сезону з командою СМТ.

"Чемпіони! Цей фінал Ліги Сміху був переповнений емоціями! Ми з командою В активному пошуку стали чемпіонами Ліги Сміху. Зовсім молода команда. Перший раз у сезоні, але одразу потрапили до мого та серця людей. Ви неймовірні...Я в шоці. Підняв кубок Ліги Сміху над головою втретє поспіль", - зазначив зірковий тренер Володимир Дантес.

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Команда в Активному пошуку і Володимир Дантес перемогли в Лізі сміху / Пресслужба

У фіналі команда В активному пошуку показала полотно про те, як вони помінялись тілами з Володимиром Дантесом, заспівала музичний конкурс з екс-солістом дуету Дантес & Олійник та показала номер-пародію на серіал Моя улюблена Страшко.

Дивіться всі випуски гумористичного шоу Ліга Сміху на 1plus1.video.