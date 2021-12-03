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Нестандартний балет від Кухар і Стоянова та фотошоп для DOROFEEVA: яким буде новий випуск шоу Вечірній Квартал

3 грудня 2021, 17:32

Готуйте носові хусточки щоб витирати ними сльози від сміху!

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Анонс нового випуску Вечірнього Кварталу / Пресслужба

4 грудня о 20:20на телеканалі 1+1 відбудеться прем’єра нового випуску гумористичного шоу Вечірній Квартал. На глядачів очікує нова порція політичної сатири, життєвих ситуацій та несподіваних гостей.

На які хитрощі готовий піти чоловік, щоб тільки не їхати на дачу? Юрій Ткач та запрошена акторка - зірка Жіночого Кварталу Ірина Гатун покажуть життєву ситуацію, у яку потрапляла майже кожна українська родина.

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Анонс нового випуску Вечірнього Кварталу / Пресслужба

Подружжя спробує домовитись, як спланувати вихідні, проте завжди знаходитиме мінуси такого проведення часу.

- Якщо тобі не хочеться, то так і скажи, що ти просто нікуди не хочеш їхати зі мною!

- Ти що, з тобою одне задоволення їхати. Коли сидиш за кермом, а справою сторони у мене: Толя, вперед, Толя назад, шо ти робиш, Толя, стоп! – спілкуватимуться актори.

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Спеціальними гостями Вечірнього Кварталу стануть прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар та прем’єр Олександр Стоянов, які візьмуть участь у номері про корпоратив, замовники якого виявилися доволі незвичними людьми.

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Репер K-Maro на Вечірньому Кварталі / Пресслужба

На глядачів очікують також і музичні номери від гурту ЛЯПИС 98, канадського репера K-Maro, а також співачки та тренерки Голосу країни-12 DOROFEEVA. Окрім того, кварталівці розглянуть фото виконавиці та адаптують їх під дитячий контент. А навіщо – глядачі дізнаються вже 4 грудня.

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Ляпіс 98 на Вечірньому Кварталі / Пресслужба

Напередодні прем’єри, актор та художній керівник Вечірнього Кварталу Євген Кошовий зробив перші в житті татуювання. Це написи латиною з іменами жінки та доньок, а також життєва цитата: Kse Var Sim mihi reginae aeternus (з латини - Ксенія Варвара Серафіма мої королеви назавжди) та non potest aliquis non poterat nemo primus (ніхто не може бути першим).

Свої перші емоції від процесу Кошовий прокоментував доволі коротко: "Відчуття нові, я сказав, що не буду дивитись до кінця роботи, але роботи непочатий край".

Дивіться новий Вечірній Квартал завтра о 20:20 на телеканалі 1+1.

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