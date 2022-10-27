Чоловічий батл, повернення легендарної рубрики і трави: Сніданок з 1+1 запускає нові осінні рубрики

Руслан Сенічкін у рубриці Правила Сніданку на Сніданку з 1+1 / Прес-служба

Улюблена програма телеглядачів Сніданок з 1+1 в ефірі телеканалу ТЕТ у будні з 7:00 до 10:00 та у вихідні – з 8:00 до 10:00 продовжує бути точкою опори українців у будь-яких обставинах, розповідати про оперативні новини в країні та долучати спеціалістів різних галузей.

Відповідаючи на запит глядачів, команда проєкту запустила нові осінні рубрики для поціновувачів кулінарії, трав та історії.

Відтепер в ефірі Сніданку з 1+1 декілька разів на тиждень виходить рубрика "Чоловіча кухня", у якій ведучі проєкту Єгор Гордєєв, Руслан Сенічкін, Юрій Горбунов, Тімур Мірошниченко та Костянтин Грубич разом готують та розповідають секрети смачних страв, приготування яких не займає багато часу.

Приготування смачних страв відбувається як у командній роботі, так і в форматі кулінарних батлів. Ведучі разом вивчають та розкривають секрети кулінарних рецептів, надіслані глядачами, та дають власні поради, як смачніше приготувати страву. В ефірі вони вже практикували приготування соусу із журавлини, завиванців з різними начинками та дерунів, які готують на малій Батьківщині Юрія Горбунова.

Окрім того, до Сніданку з 1+1 повертається одна з найулюбленіших рубрик телеглядачів – "Правила Сніданку", у якій Руслан Сенічкін вже 11 років на затишній кухні проєкту готує страви різних країн світу.

"За 11 років роботи я приготував близько 5 тисяч страв. Ми максимально тримаємо зв'язок з нашими глядачами та хочемо їх весь час вражати. Найближчим часом будемо дивувати новою лінійкою страв поціновувачів м’яса. Українці люблять готувати та гарно попоїсти. І кожна українська родина має свої коронні страви. Вони нам їх розповідають, а ми – ділимось ними з іншими українцями", - поділився Руслан Сенічкін.

В ефірі ранкового проєкту вийшла нова рубрика "Трави". Це серіал із справжнім майстром травосушіння, травником у четвертому поколінні - Вадимом Жигуном. Для глядачів Сніданку з 1+1 він покаже усі секрети збору, обробки та правильного використання трав.

На глядачів чекають і нові серії уроків української мови із найвідомішим вчителем України - Олександром Авраменком. У цьому сезоні він відкриє глядачам різнобарвну українську лексику, яку намагались стерти із народної пам'яті. Майстер української мови розкаже про правила вживання та значення самобутніх українських слів та фразеологізмів, а українці ще раз переконаються, наскільки мова кожного з нас може бути красивою.

Також у Сніданку з 1+1 продовжать показ однієї із затребуваних рубрик телеглядачів - "Уроки історії" від історика Олександра Алфьорова. У ній розповідають про становлення України та світу від старих часів до сьогодення, розкривають таємниці світових диктаторів, історичні домовленості та різноманітні цікаві факти, які приховувались століттями.

Незабаром на глядачів очікує й рубрика із надання першої домедичної допомоги. Журналістка Сніданку з 1+1 Наталка Щука разом із медиками контрольно-рятувальної групи "Північ" розкажуть і покажуть, як врятувати людину в умовах воєнних дій, як накласти турнікет, перев’язати рану та перетягнути людину у безпечніше місце. Це ті базові знання, які можуть сьогодні врятувати тисячі українців.

Окрім того, в ефірі запланована і рубрика про закрутки, консервацію та справжні винаходи заготівельного процесу від експертки зі швидкої та смачної їжі Дарії Дорошкевич. Вона організовує та присвячує консервації цілі онлайн-марафони та битви рецептів у мережі і розповість глядачам Сніданку з 1+1 усі цікавинки смачних розсолів та маринадів.

Нагадуємо, щодня на глядачів Сніданку з 1+1 очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.