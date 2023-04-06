Світ навиворіт - Колумбія: у новому випуску покажуть перегони на тарантасах та залаштунки кориди

Дмитро Комаров знову посмакує спражнім духом загадкової Колумбії.

Дмитро Комаров в Колумбії стане учасником одних з найекстремальніших перегонів світу, а також покаже залаштунки кориди / Прес-служба

В п'ятницю, 7 квітня о 19:30, на телеканалі 1+1 Україна відбудеться прем’єра нового випуску програми Світ навиворіт, знятого до повномасштабного вторгнення. Цього разу Дмитро Комаров в Колумбії стане учасником одних з найекстремальніших перегонів світу, а також покаже залаштунки всесвітньовідомого шоу кориди.

Мандрівник відвідає місто Манісалес. Воно розташоване високо в горах поруч з активним вулканом Невадо-дель-Руїс, що може знищити місто у будь-яку мить. Проте Манісалес відомий не руйнівними виверженнями, а колоритним фестивалем, який проходить уже 65 років поспіль. Для відвідувачів це свято запам'ятовується коридою, перегонами на тарантасах, яскравими шоу та конкурсами.

Дмитру Комарову випала нагода стати не тільки гостем фестивалю, а й взяти участь у перегонах на тарантасах, які вважаються одними з найекстримальніших і найнебезпечніших у світі. Їх ще називають "перегонами гравітації", адже тарантаси котяться вниз по гірських дорогах міста просто під дією сили тяжіння та поштовхів товариша по команді. Головна умова – щоб в транспорті не було жодних моторів. Розігнатись такий візок може до 100 км/год.

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Мандрівник на своєму досвіді переконається у ризикованості перегонів: участь Дмитра Комарова у змаганнях на тарантасах закінчиться викликом швидкої. Що сталось, дивіться вже завтра о 19:30.

Дмитро Комаров в Колумбії стане учасником одних з найекстремальніших перегонів світу, а також покаже залаштунки кориди / Прес-служба

У продовженні колумбійської експедиції команда Світу навиворіт відкриє залаштунки традиційної кориди, яка поступово відходить в минуле.

"Корида – це дуже спірне питання в наш час. Багато людей виступають проти кориди, тому що це жорстоке поводження з тваринами. Це розвага, заснована на тому, що люди спостерігають за смертю. Світ навиворіт завжди показує правду, тому ми відкриємо зворотній бік цього дійства і покажемо його залаштунки", – розповідає Дмитро Комаров.

В Колумбії корида користується великою популярністю. Тореадорів тут показують на ТБ, їх знають і поважають. Та щороку все більше країн забороняють кориду. Попри це, в колумбійському місті Манісалесі бої з биками все ще дозволені. Ведучий покаже глядачам виступи найвідоміших матадорів світу і стане свідком рідкісного ритуалу під час кориди.

Чим закінчаться перегони Дмитра Комарова на тарантасах та як бик може врятуватись на кориді, дивіться 7 квітня на телеканалі 1+1 Україна о 19:30.

Нагадаємо, сезон про Колумбію Дмитро Комаров зняв до повномасштабного вторгнення. Команда проекту вирішила показати нові випуски, щоб підтримати українців у складні часи та подарувати позитивні емоції.